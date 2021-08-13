О таких внушительных цифрах впервые сообщили в стране еще с момента начала пандемии. В общем заболели 20 223 человека.

Внимание Уже в шестой раз Россия побила собственный рекорд по смертности от COVID-19

Хуже всего ситуация в Токио

Рекордное количество инфицированных – в Токио. Администрация столицы Японии подтвердила, что за сутки там заболели 5 773 человека. Это второй раз суточный показатель превысил отметку в 5 тысяч. Если сравнить с прошлой неделей, то эта цифра увеличилась на 1 258 единиц.

Официальные представители токийской власти также сообщили, что 227 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Рекордно высокий показатель фиксируется уже четвертый день подряд.

Справка. Всего с начала пандемии в Японии обнаружили 1 087 779 случаев коронавируса. К сожалению, не удалось побороть недуг 15 358 людям. Еще 930 799 – выздоровели.

Новые данные о коронавирусе в мире

Источник: Университет Хопкинса