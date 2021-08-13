О таких внушительных цифрах впервые сообщили в стране еще с момента начала пандемии. В общем заболели 20 223 человека.
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Хуже всего ситуация в Токио
Рекордное количество инфицированных – в Токио. Администрация столицы Японии подтвердила, что за сутки там заболели 5 773 человека. Это второй раз суточный показатель превысил отметку в 5 тысяч. Если сравнить с прошлой неделей, то эта цифра увеличилась на 1 258 единиц.
Официальные представители токийской власти также сообщили, что 227 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии. Рекордно высокий показатель фиксируется уже четвертый день подряд.
Новые данные о коронавирусе в мире
Источник: Университет Хопкинса
- С начала пандемии болезнь обнаружили у более чем в 205 миллионов людей по всему миру. Болезнь унесла жизни почти 4,3 миллиона инфицированных.
- Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – заболевание диагностировали у более чем 36 миллионов человек, по меньшей мере 619 тысяч – умерли.