В 2020 году в Украине умерло рекордное количество людей за последние 5 лет
В 2020 году в Украине умерло 616 835 человек. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. Наибольшая смертность зафиксирована в конце года.
Источник:Опендатабот
За последние 3 года самую высокую смертность зафиксировали в декабре 2020 года. За тот месяц умерло аж 67 тысяч человек. Предыдущий рекорд смертности Украина установила в ноябре этого же года. Тогда умерло 63 тысячи человек.
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От чего умирают украинцы
Самой частой причиной смертности среди украинцев все еще остаются сердечно-сосудистые заболевания. В эту группу входят инфаркты, инсульты, а также онкологические заболевания и несчастные случаи.
Согласно данным Опендатабот, из-за COVID-19 и его последствий в 2020 году умерло 18,5 тысяч человек.
Смертность в Украине за последние 10 лет:
- 2010 год – 698 235;
- 2011 год – 664 588;
- 2012 год – 663 139;
- 2013 год – 662 368;
- 2014 год – 632 296;
- 2015 год – 594 796;
- 2016 год – 583 631;
- 2017 год – 574 123;
- 2018 год – 587 665;
- 2019 год – 581 114;
- 2020 год – 616 835.
Смертность в Украине за 2010 – 2020 годы / Инфографика Опендатабот
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