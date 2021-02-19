В 2020 году в Украине умерло 616 835 человек. Это самый высокий показатель за последние 5 лет. Наибольшая смертность зафиксирована в конце года.

За последние 3 года самую высокую смертность зафиксировали в декабре 2020 года. За тот месяц умерло аж 67 тысяч человек. Предыдущий рекорд смертности Украина установила в ноябре этого же года. Тогда умерло 63 тысячи человек.

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От чего умирают украинцы

Самой частой причиной смертности среди украинцев все еще остаются сердечно-сосудистые заболевания. В эту группу входят инфаркты, инсульты, а также онкологические заболевания и несчастные случаи.

Согласно данным Опендатабот, из-за COVID-19 и его последствий в 2020 году умерло 18,5 тысяч человек.

Смертность в Украине за последние 10 лет:

2010 год – 698 235;

2011 год – 664 588;

2012 год – 663 139;

2013 год – 662 368;

2014 год – 632 296;

2015 год – 594 796;

2016 год – 583 631;

2017 год – 574 123;

2018 год – 587 665;

2019 год – 581 114;

2020 год – 616 835.