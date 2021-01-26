Украина подписала или готова подписать контракты на 30 миллионов доз вакцин против COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Источник: 24 канал

Такого количества вакцин хватит на всех, кто захочет вакцинироваться против коронавируса в 2021 году. Так говорил Шмыгаль 25 января в эфире "Свободы слова" на ICTV.

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Украина планирует получить 30 миллионов доз вакцины

По словам главы правительства, Украина по состоянию на конец января 2021 имеет подписанными или готова подписать контрактов на более чем 30 миллионов доз вакцин против COVID-19.

Вакцин хватит всем желающим в течение этого года. У нас сегодня контрактов есть более чем на 30 миллионов вакцин – фактически на подписании и подписано,

– сказал Шмыгаль.

И добавил, что вакцинация украинцев осуществляться будет по созданному правительством плану, а начнется уже в феврале. К тому времени Украина получит по программе COVAX миллион доз вакцины. Первую партию в 200 тысяч доз ожидают до конца января.

После получения немедленно начнут делать прививки. Всю необходимую для этого инфраструктуру уже подготовили – 500 мобильных бригад и 4 тысячи пунктов вакцинации.

Напомним, что заявленных 30 миллионов доз хватит на 15 миллионов человек, ведь вакцинацию проводят в 2 этапа и используют 2 дозы на 1 человека.



Правительственный план вакцинации украинцев / Инфографика 24 канала