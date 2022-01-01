Прогнозы неутешительные: Украина и мир будут с COVID-19 и в новом году. Об этом рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

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Что влияет на распространение коронавируса

Между тем прогнозируют еще большую волну COVID-19. Также там рассмотрели факторы, которые влияют на распространение заболеваемости COVID-19, а следовательно – на госпитализации, смертность и другие:

изначально в 2020 году первым фактором неопределенности была сезонность;

вторым – карантинные ограничения;

Тогда как летом 2020 года сезонность уже проявила себя так же, как и при гриппоподобных заболеваниях. То есть этот фактор неопределенности отпал.

Остался один – это карантинные ограничения,

– отметили в КШЭ.

Мутации и Омикрон

Ганиченко отметил, что в 2021 году добавились еще 3 значимых фактора:

длительность иммунитета и какая доля реинфекций встречается среди зараженных; второй аспект связан с первым – это мутации вируса: появление новых штаммов влияет и на иммунитет. насколько быстро проходит вакцинация и ее охват.

Внимание! Оценка защиты населения после вакцинации или ранее перенесенной болезни теперь, с появлением Омикрона, меняется.

"Наибольший фактор неопределенности, который остается на 2022 год, – это как раз мутация вируса и вариант Омикрон. Сейчас мы наблюдаем большой рост инфицирования на мировых континентах. Есть первые подтверждения того, что активный рост заболеваемости, вероятно, вызван Омикроном. И эта ситуация будет коренным образом влиять на то, что будет с пандемией в 2022 году", – добавил Ганиченко.

Поэтому, вероятнее всего, эпидемия быстро не погаснет.

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