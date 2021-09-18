22 миллиона вакцинаций в день: в Индии рекордом поздравили премьера с днем рождения
Источник:The Straits Times
В Индии установили национальный рекорд по вакцинации от коронавируса. Только за сутки привили 22 миллиона человек. Рекорд посвятили дню рождения главы правительства Нарендра Моди.
Предыдущее достижение индейцев тоже поражало: в августе за день им удалось иммунизировать 14 миллионов человек.
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Так премьера поздравили с 71-летием
Министр здравоохранения Мансух Мандавия отметил, что этот показатель – это подарок премьеру на 71-летие от медицинских сотрудников и граждан. Моди подарком остался доволен и отметил, что гордится.
Прививочные центры развернули на стадионах
Для установления рекорда развернули специальные центры вакцинации на стадионах. Также граждан иммунизировали в торговых центрах и поликлиниках и больницах.Обратите внимание! В Индии до конца года планируют прививать от COVID-19 более 1,1 миллиарда человек. Ежесуточно количество вакцинаций колеблется в среднем – от 5 до 8 миллионов.
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В Индии возросло количество больных COVID-19
Отметим, что в конце августа в Индии снова выросла заболеваемость коронавирусом. Вспышка зафиксировали в южном штате Керала после проведения фестиваля. Участие в этом мероприятии приняли тысячи людей.
Какова ситуация с коронавируса в Индии?
По состоянию на 18 сентября в стране обнаружили более 33 миллионов 381 тысяч случаев коронавируса, из них более 444 тысяч – летальные. Выздоровели от болезни более 32 миллионов больных.