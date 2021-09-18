22 миллиона вакцинаций в день: в Индии рекордом поздравили премьера с днем рождения

В Индии установили национальный рекорд по вакцинации от коронавируса. Только за сутки привили 22 миллиона человек. Рекорд посвятили дню рождения главы правительства Нарендра Моди.

Предыдущее достижение индейцев тоже поражало: в августе за день им удалось иммунизировать 14 миллионов человек.

Между тем Из-за вспышки загадочной лихорадки в Индии закрывают школы

Так премьера поздравили с 71-летием

Министр здравоохранения Мансух Мандавия отметил, что этот показатель – это подарок премьеру на 71-летие от медицинских сотрудников и граждан. Моди подарком остался доволен и отметил, что гордится.

Прививочные центры развернули на стадионах

Для установления рекорда развернули специальные центры вакцинации на стадионах. Также граждан иммунизировали в торговых центрах и поликлиниках и больницах.

В Индии до конца года планируют прививать от COVID-19. Ежесуточно количество вакцинаций колеблется в среднем – от 5 до 8 миллионов.

Ранее Минздрав собирается разорвать контракт на поставку вакцин из Индии: причина

В Индии возросло количество больных COVID-19

Отметим, что в конце августа в Индии снова выросла заболеваемость коронавирусом. Вспышка зафиксировали в южном штате Керала после проведения фестиваля. Участие в этом мероприятии приняли тысячи людей.