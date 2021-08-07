Новые случаи заражения штаммом Дельта обнаружили в Центре общественного здоровья Минздрава. Об этом сообщили 6 августа.
Заметьте Рекордное инфицирование: россиянин заразил коронавирусом 1,5 тысячи человек
В Винницкой области 25 случаев заражения Дельтой
Пришел ответ из Центра общественного здоровья Минздрава Украины: из использованных реагентов ВОЗ методом ПЦР определено наличие штамма Дельта. Из 30 образцов подтверждено 25,
– написал Борзов.
В частности случаи заражения подтвердили в 5 районах области:
- Винницком;
- Гайсинском;
- Могилев-Подольском;
- Жмеринском;
- Тульчинском районах.
Сергей Борзов рассказал, что самому молодому инфицированному штаммом Дельта – 13 лет, а самому старшему – 84 года.
Штамм коронавируса Дельта в Украине: последние новости
- 5 августа на Тернопольщине обнаружили 52 случая заболевания штаммом Дельта.
- 6 августа в Днепропетровской области зафиксировали первые 3 случая инфицирования штаммом коронавируса Дельта. Все они обнаружены в Соломенском районе и Никополе.
- В тот же день в Ивано-Франковской области обнаружили уже 10 пациентов с коронавирусом, инфицированных штаммом Дельта.
- 7 августа в Запорожской области обнаружили 27 случаев заболевания штаммом Дельта.
Больше о штамме коронавируса Дельта / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала