Заболеваемость растет
Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 наблюдается в Черновицкой области – 715, Луганской – 687, Харьковской – 477, Запорожской – 432. К слову, в норме показатель должен быть 75 на 100 тысяч населения.
Акувально Более 15 тысяч больных: в Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом
Какие области соответствуют показателям оранжевой зоны:
- Днепропетровская
- Донецкая
- Житомирская
- Запорожская
- Киевская
- Луганская
- Полтавская
- Сумская
- Харьковская
- Херсонская
- Хмельницкая
- Черновицкая
Показатели госпитализации
В двух областях превышен уровень загруженности коек с кислородом – в Донецкой (69%) и Харьковской области (67,4%), при норме 65%.
Уровень госпитализации превышен в восьми областях:
- Харьковской – 81,8
- Херсонской – 76,7
- Запорожской – 70,4
- Черновицкой – 69,7
- Житомирской – 67
- Донецкой – 65,2
- Днепропетровской – 62,7
- Луганской областях – 61,4
Заболеваемость в областях Украины / Инфографика Минздрава / Для увеличения нажмите на изображение