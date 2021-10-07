3 области могут перейти в красную зону, 12 уже в оранжевой, – Минздрав

По состоянию на 7 октября 12 областей Украины соответствуют показателям оранжевой зоны эпидемической опасности. Несмотря на это, вся Украина все еще находится в желтой зоне.

Заболеваемость растет

Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 наблюдается в Черновицкой области – 715, Луганской – 687, Харьковской – 477, Запорожской – 432. К слову, в норме показатель должен быть 75 на 100 тысяч населения.

Акувально Более 15 тысяч больных: в Украине снова выросла заболеваемость коронавирусом

Какие области соответствуют показателям оранжевой зоны:

Днепропетровская

Донецкая

Житомирская

Запорожская

Киевская

Луганская

Полтавская

Сумская

Харьковская

Херсонская

Хмельницкая

Черновицкая

Показатели госпитализации

В двух областях превышен уровень загруженности коек с кислородом – в Донецкой (69%) и Харьковской области (67,4%), при норме 65%.

Уровень госпитализации превышен в восьми областях:

Харьковской – 81,8

Херсонской – 76,7

Запорожской – 70,4

Черновицкой – 69,7

Житомирской – 67

Донецкой – 65,2

Днепропетровской – 62,7

Луганской областях – 61,4



Заболеваемость в областях Украины / Инфографика Минздрава / Для увеличения нажмите на изображение