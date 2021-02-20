Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 3 областях в неделю закроют заведения общественного питания и развлекательные центры. Речь идет об Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской области.

Об этом главный санитарный врач Украины рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера".

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Рост заболеваемости связан с туристическим бизнесом

Это три области с критическим ростом количества случаев, то мы можем четко отследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе,

– подчеркнул Ляшко.

Поэтому комиссии по ТЭБ и ЧС приняли решение приостановить работу развлекательной инфраструктуры, кафе и ресторанов.

Прикарпатье уже раньше попало в красную зону

Отметим, что о том, что Прикарпатье попало в красную зону карантина стало известно еще 17 февраля.

Какие ограничения будут действовать в красной зоне с 22 февраля:

запрещена работа развлекательных заведений, ночных клубов, кинотеатров, спортивных залов;

заведения общественного питания могут работать только на вынос;

нельзя проводить культурные и религиозные мероприятия, а также очное обучение учащимися 5 – 11 классов.

также здесь действуют ограничения всех других зон.

Важно! Вся Украина возвращается к адаптивному карантину уже с 22 февраля. Будут действовать традиционные зоны – зеленая, желтая, оранжевая и красная. Карантин по меньшей мере продлится до 30 апреля.

Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала