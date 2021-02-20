В 3 областях в неделю закроют заведения питания, – Ляшко
Из-за сложной эпидемиологической ситуации в 3 областях в неделю закроют заведения общественного питания и развлекательные центры. Речь идет об Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской области.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Об этом главный санитарный врач Украины рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера".
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Рост заболеваемости связан с туристическим бизнесом
Это три области с критическим ростом количества случаев, то мы можем четко отследить, что это маршруты, связанные с массовым передвижением в туристическом бизнесе,
– подчеркнул Ляшко.
Поэтому комиссии по ТЭБ и ЧС приняли решение приостановить работу развлекательной инфраструктуры, кафе и ресторанов.
Прикарпатье уже раньше попало в красную зону
Отметим, что о том, что Прикарпатье попало в красную зону карантина стало известно еще 17 февраля.
Какие ограничения будут действовать в красной зоне с 22 февраля:
- запрещена работа развлекательных заведений, ночных клубов, кинотеатров, спортивных залов;
- заведения общественного питания могут работать только на вынос;
- нельзя проводить культурные и религиозные мероприятия, а также очное обучение учащимися 5 – 11 классов.
- также здесь действуют ограничения всех других зон.
Правила адаптивного карантина / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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