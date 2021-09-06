Так, эпидемиологические показатели пока не в пределах нормы. Там много людей нуждаются в помощи медиков.

Важно За шаг до оранжевой зоны карантина: одна из областей Украины в опасности

Какие области не в пределах нормы

Превышены показатели по уровню госпитализаций в Луганской, Львовской и Ровненской областях.

В частности, на Луганщине уже длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, она преодолела отметку в более 104%, хотя составляла 89,9 – 97,2%.

уже длительное время наблюдается плохая динамика госпитализаций больных коронавирусом. По последним данным, она преодолела отметку в более 104%, хотя составляла 89,9 – 97,2%. Кроме того, Львовская область также имеет долгосрочное превышение по этому же показателю, по меньшей мере три дня подряд. Сейчас динамика COVID-больных в больницах там составляет 66,3%. Днями ранее она составляла 53 – 58%.

область также имеет долгосрочное превышение по этому же показателю, по меньшей мере три дня подряд. Сейчас динамика COVID-больных в больницах там составляет 66,3%. Днями ранее она составляла 53 – 58%. Между тем, в Ровненской области сейчас этот показатель остановился на отметке 54,4%.

Уровень заболеваемости

Стоит также добавить, что по уровню заболеваемости лидирует Черновицкая область. При показателе менее 75 на 100 тысяч населения – там эта цифра составляет 171.

Глава местной облгосадминистрации Сергей Осачук ранее сообщал, что эта область стремительно приближается к оранжевой зоне карантина.

Внимание! По состоянию на сегодня, 6 сентября, все области Украины находятся в зеленой зоне карантина. Если в одном регионе установят красный уровень, то вся остальная территория автоматически возвращается к желтому.

Коронавирус в Украине: статистика

За прошедшие сутки, 5 сентября, в Украине обнаружили 773 новых больных COVID-19. В помощи медиков нуждались 635 человек. Их госпитализировали в больницы с подтвержденным коронавирусом или имеющимися признаками болезни.

Также за минувшие сутки, к сожалению, умерли 18 человек. За то же время удалось побороть недуг 457 людям.

В целом, за все время пандемии в Украине заболели Sars-Cov-2 – 2 298 307 человек. Выздоровели – 2 213 177 украинцев. К сожалению, умерли от инфекции – 54 001.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала