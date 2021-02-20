У 3 областях на тиждень закриють заклади харчування, – Ляшко
Через складну епідеміологічну ситуацію у 3 областях на тиждень закриють заклади громадского харчування та розважальні центри. Мовиться про Івано-Франківську, Чернівецьку та Закарпатську області.
Источник:"Свобода слова Савіка Шустера"
Про це головний санітарний лікар України розповів в програмі "Свобода слова Савіка Шустера".
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Зростання захворюваності пов'язане з туристичним бізнесом
Це три області з критичним зростанням кількості випадків, то ми можемо чітко відслідкувати, що це маршрути, пов'язані з масовим пересуванням у туристичному бізнесі,
– наголосив Ляшко.
Тому комісії з ТЕБ та НС ухвалили рішення призупинити роботу розважальної інфраструктури, кафе та ресторанів.
Прикарпаття вже раніше потрапило до червоної зони
Зазначимо, що про те, що Прикарпаття потрапило у червону зону карантину стало відомо ще 17 лютого.
Які обмеження діятимуть у червоній зоні з 22 лютого:
- заборонена робота розважальних закладів, нічних клубів, кінотеатрів, спортивних залів;
- заклади громадського харчування можуть працювати тільки на винос;
- не можна проводити культурні та релігійні заходи, а також очне навчання учнями 5 – 11 класів.
- також тут діють обмеження усіх інших зон.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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