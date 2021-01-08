Большинство мужчин после 40 сталкиваются с проблемами, связанными с половой системой. К сожалению, с каждым годом эти болезни "молодеют", и даже случаются случаи, когда юноши нуждаются в помощи специалистов.

Большинство проблем мужского здоровья связаны с заболеваниями простаты, пишет 24 канал.

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Простата (предстательная железа) – что это? Это небольшая железа, по форме и размеру похожая на грецкий орех. Она является частью мужской репродуктивной системы, которая включает пенис и яички, и участвует в выработке спермы.

Чаще всего заболевание простаты – это ее увеличение – аденома и простатит.

Аденома простаты

В 20 лет предстательная железа мужчины размером с грецкий орех. К 40 годам она может немного увеличиться до размера абрикоса, а к 60 годам – вырасти до размера лимона.

Увеличенная простата может начать сдавливать уретру и вызывать проблемы с мочеиспусканием. Иногда проблемы начинаются у мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, другие же не замечают никаких симптомов до самой старости.

Симптомы аденомы простаты

трудности в начале мочеиспускания;

прерывание во время мочеиспускания;

частое мочеиспускание, особенно ночью;

ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью;

сильное или внезапное желание помочиться;

​слабый или медленный поток мочи.

Простатит

Простатит – это воспаление предстательной железы в результате бактериальной инфекции.

Возникает почти у половины всех мужчин в разный период жизни. Воспаление нарушает нормальное функционирование органа и ведет к развитию нарушений в работе мочеполовой системы.



Простатит – распространенная проблема / Фото Unsplash

Симптомы простатита

ощущение жжения, покалывания или боль при мочеиспускании;

сильные, частые позывы к мочеиспусканию, даже если мочи очень мало;

озноб и высокая температура;

боль в пояснице или теле;

боль внизу живота, в паху или за мошонкой;

сексуальные проблемы и потеря полового влечения;

болезненная эякуляция.

Чтобы подтвердить диагноз, доктору, скорее всего, понадобится провести пальцевое ректальное исследование и посмотреть анализ мочи.

Бесплодие

Бесплодие ошибочно считают исключительно женским заболеванием, хотя примерно у трети всех пар, которые не могут зачать ребенка, причину неудачи диагностируют у мужчины.

Чтобы оплодотворить женщину, у мужчины должна быть здоровая сперма. Но иногда с ней возникают проблемы: сперматозоидов может быть мало или они неправильного строения.

Причиной этих проблем может стать повреждение яичек. Например, варикоцеле (расширение вен рядом с яичками) или может быть заблокирован семявыносящий проток (трубка, по которой сперматозоиды выходят из яичек). Повредить яички могли травмы, операции, рак, инфекции, в том числе передающиеся половым путем (гонорея, ВИЧ).

Также проблемы со сперматозоидами возникают из-за низкого уровня тестостерона в организме.

Тестостерон – что это? Это мужской половой гормон, который участвует в производстве сперматозоидов и отвечает за половое развитие.

Его может быть недостаточно из-за неправильного питания, опухоли в мозге, приема наркотиков или врожденных заболеваний.

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Что делать

Если у вас возникли малейшие проблемы с половой системой – обратитесь к врачу. На ранних стадиях заболевания простаты и яичек легко лечатся и почти не оставляют последствий. Вылечить самостоятельно эти болезни невозможно, и вы можете потерять драгоценное время, которое негативно повлияет на вашу репродуктивную систему. Но для многих мужчин это будет иметь ужасные последствия для самооценки и психического состояния.



Активный образ жизни – важный компонент крепкого мужского здоровья / Фото Unsplash

О бесплодии стоит задумываться, если беременность не наступает в течение года регулярного секса без контрацепции (каждые два-три дня). Вы можете сходить к врачу и раньше, если переживаете. Но если женщина старше 35 лет, то обратиться к врачу рекомендуют через полгода регулярных попыток зачать ребенка.

Профилактика проблем с мужским здоровьем

Не избегайте врачей. После 40 лет каждому мужчине, если ничего не беспокоит, нужно проходить обследование у врача андролога или уролога раз в 2 года. Если пациент уже перенес заболевание, например: простатит, пиелонефрит, приступ почечных коликов из-за мочекаменной болезни, тогда ему необходимо проходить обследование раз в 6 месяцев. При заболевании пожилых людей аденомой предстательной железы, необходимо обязательно наблюдаться у врача 2 раза в год с исследованием крови, обследованием на ультразвуковом аппарате и анализом мочи.

После 40 лет каждому мужчине, если ничего не беспокоит, нужно проходить обследование у врача андролога или уролога раз в 2 года. Если пациент уже перенес заболевание, например: простатит, пиелонефрит, приступ почечных коликов из-за мочекаменной болезни, тогда ему необходимо проходить обследование раз в 6 месяцев. При заболевании пожилых людей аденомой предстательной железы, необходимо обязательно наблюдаться у врача 2 раза в год с исследованием крови, обследованием на ультразвуковом аппарате и анализом мочи. Будьте активными. В простате возникают застойные процессы, которые негативно влияют на ее функционирование. К тому же активная жизнь способствует выработке большего количества тестостерона. Достаточно регулярно выполнять физические упражнения и меньше проводить досуг, лежа на диване.

В простате возникают застойные процессы, которые негативно влияют на ее функционирование. К тому же активная жизнь способствует выработке большего количества тестостерона. Достаточно регулярно выполнять физические упражнения и меньше проводить досуг, лежа на диване. Регулярная половая жизнь. Занятия сексом стимулируют повышение тестостерона, особенно в зрелом возрасте. И помогают держать в тонус тазовые мышцы, которые играют важную роль для здоровья простаты и стойкой эрекции.

Занятия сексом стимулируют повышение тестостерона, особенно в зрелом возрасте. И помогают держать в тонус тазовые мышцы, которые играют важную роль для здоровья простаты и стойкой эрекции. Отсутствие вредных привычек. Наркотики, алкоголь и никотин негативно влияют на все системы нашего организма, но половая система страдает больше всего.

Наркотики, алкоголь и никотин негативно влияют на все системы нашего организма, но половая система страдает больше всего. Здоровое питание. Это один из важнейших факторов для крепкого мужского здоровья. Мужчины, которые питаются оливками, рыбой, овощами и другими продуктами средиземноморского происхождения, в среднем на 40% реже других становятся импотентами, имеют лучшее качество спермы и реже страдают от проблем с простатой. К сожалению, этой диеты трудно придерживаться, особенно в Украине, поскольку эти продукты в нашей стране не всегда доступны. Но есть простой способ получить все необходимые вещества – мультинутриентный функционально-пептидный комплекс Релайв Баланс. Он содержит незаменимые аминокислоты, пептиды, витамины, минералы, адаптогены, антиоксиданты, полифенолы, полученные путем ферментации и экстракции (при температуре до 40 градусов) и 54 натуральных продукта растительного и животного происхождения.



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