3 основных проблемы мужского здоровья: как их избежать
Большинство мужчин после 40 сталкиваются с проблемами, связанными с половой системой. К сожалению, с каждым годом эти болезни "молодеют", и даже случаются случаи, когда юноши нуждаются в помощи специалистов.
Большинство проблем мужского здоровья связаны с заболеваниями простаты, пишет 24 канал.
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Чаще всего заболевание простаты – это ее увеличение – аденома и простатит.
Аденома простаты
В 20 лет предстательная железа мужчины размером с грецкий орех. К 40 годам она может немного увеличиться до размера абрикоса, а к 60 годам – вырасти до размера лимона.
Увеличенная простата может начать сдавливать уретру и вызывать проблемы с мочеиспусканием. Иногда проблемы начинаются у мужчин в возрасте от 30 до 40 лет, другие же не замечают никаких симптомов до самой старости.
Симптомы аденомы простаты
- трудности в начале мочеиспускания;
- прерывание во время мочеиспускания;
- частое мочеиспускание, особенно ночью;
- ощущение, что мочевой пузырь опорожнен не полностью;
- сильное или внезапное желание помочиться;
- слабый или медленный поток мочи.
Простатит
Простатит – это воспаление предстательной железы в результате бактериальной инфекции.
Возникает почти у половины всех мужчин в разный период жизни. Воспаление нарушает нормальное функционирование органа и ведет к развитию нарушений в работе мочеполовой системы.
Простатит – распространенная проблема / Фото Unsplash
Симптомы простатита
- ощущение жжения, покалывания или боль при мочеиспускании;
- сильные, частые позывы к мочеиспусканию, даже если мочи очень мало;
- озноб и высокая температура;
- боль в пояснице или теле;
- боль внизу живота, в паху или за мошонкой;
- сексуальные проблемы и потеря полового влечения;
- болезненная эякуляция.
Чтобы подтвердить диагноз, доктору, скорее всего, понадобится провести пальцевое ректальное исследование и посмотреть анализ мочи.
Бесплодие
Бесплодие ошибочно считают исключительно женским заболеванием, хотя примерно у трети всех пар, которые не могут зачать ребенка, причину неудачи диагностируют у мужчины.
Чтобы оплодотворить женщину, у мужчины должна быть здоровая сперма. Но иногда с ней возникают проблемы: сперматозоидов может быть мало или они неправильного строения.
Причиной этих проблем может стать повреждение яичек. Например, варикоцеле (расширение вен рядом с яичками) или может быть заблокирован семявыносящий проток (трубка, по которой сперматозоиды выходят из яичек). Повредить яички могли травмы, операции, рак, инфекции, в том числе передающиеся половым путем (гонорея, ВИЧ).
Также проблемы со сперматозоидами возникают из-за низкого уровня тестостерона в организме.
Его может быть недостаточно из-за неправильного питания, опухоли в мозге, приема наркотиков или врожденных заболеваний.
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Что делать
Если у вас возникли малейшие проблемы с половой системой – обратитесь к врачу. На ранних стадиях заболевания простаты и яичек легко лечатся и почти не оставляют последствий. Вылечить самостоятельно эти болезни невозможно, и вы можете потерять драгоценное время, которое негативно повлияет на вашу репродуктивную систему. Но для многих мужчин это будет иметь ужасные последствия для самооценки и психического состояния.
Активный образ жизни – важный компонент крепкого мужского здоровья / Фото Unsplash
О бесплодии стоит задумываться, если беременность не наступает в течение года регулярного секса без контрацепции (каждые два-три дня). Вы можете сходить к врачу и раньше, если переживаете. Но если женщина старше 35 лет, то обратиться к врачу рекомендуют через полгода регулярных попыток зачать ребенка.
Профилактика проблем с мужским здоровьем
- Не избегайте врачей. После 40 лет каждому мужчине, если ничего не беспокоит, нужно проходить обследование у врача андролога или уролога раз в 2 года. Если пациент уже перенес заболевание, например: простатит, пиелонефрит, приступ почечных коликов из-за мочекаменной болезни, тогда ему необходимо проходить обследование раз в 6 месяцев. При заболевании пожилых людей аденомой предстательной железы, необходимо обязательно наблюдаться у врача 2 раза в год с исследованием крови, обследованием на ультразвуковом аппарате и анализом мочи.
- Будьте активными. В простате возникают застойные процессы, которые негативно влияют на ее функционирование. К тому же активная жизнь способствует выработке большего количества тестостерона. Достаточно регулярно выполнять физические упражнения и меньше проводить досуг, лежа на диване.
- Регулярная половая жизнь. Занятия сексом стимулируют повышение тестостерона, особенно в зрелом возрасте. И помогают держать в тонус тазовые мышцы, которые играют важную роль для здоровья простаты и стойкой эрекции.
- Отсутствие вредных привычек. Наркотики, алкоголь и никотин негативно влияют на все системы нашего организма, но половая система страдает больше всего.
- Здоровое питание. Это один из важнейших факторов для крепкого мужского здоровья. Мужчины, которые питаются оливками, рыбой, овощами и другими продуктами средиземноморского происхождения, в среднем на 40% реже других становятся импотентами, имеют лучшее качество спермы и реже страдают от проблем с простатой. К сожалению, этой диеты трудно придерживаться, особенно в Украине, поскольку эти продукты в нашей стране не всегда доступны. Но есть простой способ получить все необходимые вещества – мультинутриентный функционально-пептидный комплекс Релайв Баланс. Он содержит незаменимые аминокислоты, пептиды, витамины, минералы, адаптогены, антиоксиданты, полифенолы, полученные путем ферментации и экстракции (при температуре до 40 градусов) и 54 натуральных продукта растительного и животного происхождения.
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