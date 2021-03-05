В 3 случаях: как можно обойти очередь на вакцинацию в Украине
Для рационального использования избыточных доз вакцин в Украине, Минздрав разрешил делать прививки людям не из приоритетного списка.
Источник:24 канал
Во время брифинга 5 марта главный санврач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, в каких случаях разрешено вакцинировать людей вне очереди.
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В каждом флаконе вакцины Covishield содержится 10 доз вакцины. После вскрытия флакона все его содержимое должно быть использовано в течение 6 часов. Повторное охлаждение или использование вакцины строго запрещено.
Так, еще на днях в Украине остатки доз вакцин просто выбрасывали. А теперь для рационального использования разрешается вакцинировать публичных и известных людей.
Когда можно вакцинировать людей не из приоритетного списка:
- Когда есть отказ от вакцинации тех людей, которые были записаны на прививку и ради них был открыт 10-дозный флакон.
- Когда количество людей, которых вакцинируют в день работы мобильной бригады, не кратно 10 и осталось несколько доз препарата.
- Когда человек пришел на вакцинацию, но у него были обнаружены противопоказания к вакцинации. В таких случаях к вакцинации можно пригласить другого человека.
В частности, именно таким путем вакцинировались глава Минздрава Максим Степанов, президент Владимир Зеленский, глава пограничной службы Сергей Дейнеко и глава НСЗУ Андрей Виленский, мэры городов и главы облгосадминистраций.
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