На 30 – 40% больше больных: в Минздраве озвучили сценарий осенней волны COVID-19

Из-за штамма коронавируса "Дельта" в Украине ожидают ухудшения ситуации с COVID-19. При наихудшем сценарии число больных может быть на 30 – 40% выше, чем осенью предыдущего года.

Сценарии распространения COVID-19 осенью

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что в Минздраве рассматривают 3 сценария распространения коронавируса в ближайшее время: оптимистичный, реалистичный и пессимистичный.

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По его словам, "Дельта" штамм вызывает на 30 – 40% больше госпитализаций, и, соответственно, на 30 – 40% будет больше случаев инфицирования коронавирусом во время осенней волны.

Он подчеркнул, что это худший сценарий. Ведь, в ведомстве надеются, что благодаря ускорению темпов вакцинации и через адекватный эпиднадзор заболеваемость можно будет уменьшить.

Игорь Кузин рассказал, что Министерство здравоохранения будет работать в 4 сферах, чтобы эффективно подготовиться к возможной новой вспышке.

Какие действия внедрит Минздрав:

будет ускорять темпы вакцинации – к осени хотят прививать максимальное количество людей;

проведет проверку готовности и работу с детскими инфекционными больницами (по словам Кузина, штамм "Дельта" поражает именно детей и подростков, а потому Минздрав будет проверять готовность детских инфекционных больниц);

обновит алгоритм эпидемиологического надзора;

усилит потенциал секвенирования штаммов коронавируса в Украине.

Смогут ли в Украине выявлять штамм "Дельта"

Кузин отметил, что сейчас в Украине есть 4 лаборатории, которые могут выявлять штамм Дельта, МИНЗДРАВ хочет внедрить методы, которые бы позволяли на уровне областей определять штаммы коронавирус.

Сейчас в Украине по крайней мере четыре лаборатории, которые могут выявлять штамм и расшифровывать геном вируса. Впрочем, ВОЗ внедряет более быстрые методы определения Дельта-штамма. Мы их использовали в отношении тех мутаций, которые были зарегистрированы ранее,

– подчеркнул Игорь Кузин.

Так, по словам санврача, вероятнее всего в Украине будут использовать потенциал учреждений, которые уже могут определять штаммы – это Национальная академия наук, Центр общественного здоровья и некоторые частные учреждения.

И будут пытаться вводить методы, которые бы позволяли на уровне областей определять Дельту.

Ситуация с COVID-19 в Украине: коротко о главном

Со 2 июля в Украине начали действовать измененные карантинные правила из-за распространения индийского штамма коронавируса.

Так, чтобы пересечь государственную границу Украины, иностранцам и лицам без гражданства, старше 12 лет, нужно пройти непосредственно на пунктах пропуска экспресс-текст на антиген.

По состоянию на 2 июля заболеваемость в стране стабильна – в среднем суточный прирост инфицированных не превышает тысячи человек. Так, в течение минувших суток подтвердили 696 случаев заболевания.

В целом за все время пандемии в Украине коронавирусом заболело – 2 236 497 человек.

В ВОЗ предупредили, что вероятно, что штамм "Дельта" станет доминантным в мире, это уже произошло в Великобритании и США. Вариант "Дельта" вдвое заразнее, чем COVID-19, который обнаружили в Ухани. Хорошая новость в том, что большинство вакцин таки эффективны против нового варианта недуга.

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