В ведомстве отметили, что во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали 23 человека с острой кишечной инфекцией, 2 человека с бактериальным пищевым отравлением, одного человека направили на амбулаторное лечение (без госпитализации).

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Отравления во Львове

Эпидемиологи выяснили, что все больные питались или заказывали еду с доставкой в одной из ресторанов Львова.

11 июля за медицинской помощью обратилось еще 4 человека, всего – 30 человек, из них – 3 детей. Все они жаловались на диарею, повышение температуры тела до 38 – 39 градусов Цельсия, рвоту, общую слабость, боль в животе. По результатам лабораторных исследований у 5 человек, обратившихся за медицинской помощью 8 июля, обнаружили сальмонеллез,

– отметили в ЦОС.

Там добавили, что эпидемиологи продолжают расследование, ведется исследование в лаборатории отобранных образцов. Всем больным оказывается необходимая медицинская помощь и полный комплекс клинико-лабораторных обследований.

Местные СМИ сообщают, что массовое отравление произошло во львовском ресторане "Томатина".

Как не подхватить кишечную инфекцию

Кишечные инфекции возникают, если есть пищу, выпить воду, купаться в водоемах зараженных микробами.

Вы можете отравиться, если еда:

недоваренная;

сохраняется неправильно;

слишком долго лежит;

готовится кем-то, кто болен или не мыл руки;

истек срок хранения.

Чаще всего возбудители кишечных инфекций находятся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах.

Чтобы уберечься от пищевых отравлений и острых кишечных инфекций, употребляйте только те продукты, которые вы уверены.