33% легко переболевших COVID-19 не имеют антител к вирусу, – Кузин

У трети пациентов, легко перенесших COVID-19, вообще не обнаружили антител к вирусу.

Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин на брифинге 21 декабря. Он отметил, что естественный иммунитет не защитит от коронавируса.

ВНимание От головы до пят: как тревога разрушает наш организм

В то же время полный курс вакцинации в 100% случаев формирует антитела.

Кроме этого люди, которые перенесли COVID-19 и затем вакцинировались, имеют в 2,5 раза более низкий риск заболеть, чем просто переболевшие.

Главный санврач также призвал вакцинироваться, поскольку это единственный способ предотвратить тяжелое течение недуга и смерти.

Игорь Кузин – главный санврач "Вакцинация – это управляемый способ сформировать иммунитет к COVID-19 без рисков для здоровья".

Вакцинация в Украине: последние новости

Накануне Министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал указ о разрешении на введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса. За сутки ее получили 79 человек (днем ранее в стране не была введена ни одна третья доза).

За понедельник, 20 декабря, 110 740 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек. В то время как полностью иммунизированы – 74 605 человек.

С начала вакцинальной кампании привили 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек.

В общей сложности провели 27 484 089 прививок (и первой, и второй дозой).

! Невакцинированные имеют в 5 раз более высокий риск госпитализации и почти в 9 раз выше риск смерти от COVID-19.

Почему важно вакцинироваться / Инфографика 24 канала

Будет интересно – самые распространенные мифы о вакцинации