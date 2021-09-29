Такое исследование провели ученые из Оксфордского университета, Национального института медицинских исследований (NIHR) и Оксфордского центра биомедицинских исследований здоровья (BRC).
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Они привлекли более 270 тысяч человек разного возраста, которые переболели коронавирусом в США.
Результаты исследования показали, что у 37% пациентов был хотя бы один длительный симптом COVID-19, который диагностировали через 3 – 6 месяцев после заражения.
Наиболее частыми симптомами были:
- проблемы с дыханием;
- абдоминальные симптомы (те, которые касаются брюха);
- усталость;
- боль;
- беспокойство;
- депрессия.
Что может на это влиять
На вероятность длительных симптомов коронавируса может влиять тяжесть инфекции, возраст и пол. Как отметили ученые, длительные симптомы COVID-19 были более частыми у тех, кто был госпитализирован. Также они чаще случались именно у женщин.
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Впрочем, например, пожилые люди и мужчины имели больше проблем с дыханием и когнитивными проблемами. В то время как молодые люди и женщины чаще страдали головными болями, беспокойством или депрессией.