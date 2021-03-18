37 веществ неизвестного происхождения обнаружили в крови американцев: что это значит
Исследуя беременных женщин, американские ученые идентифицировали 109 химических веществ, 55 из которых до сих пор не встречались в организме человека, а 37 и вовсе оказались "загадочными" – их источник и назначение неизвестны.
Источник:Phys.org
Как искусственные химические вещества попали в организм
Вещества присутствовали в крови женщин и их новорожденных детей и, скорее всего, попали туда через пищу. Химические вещества, вероятно, находятся в людях уже давно. Ученые из Калифорнийского университета из Сан-Франциско объяснили, что ранее технологии не позволяли их обнаружить.
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Тревожно видеть, что определенные химические вещества передаются от беременных женщин их детям, что означает, что эти вещества могут быть с нами поколениями,
– сказала профессор Трейси Вудраф, руководитель исследования.
Как проводили исследования
Ученые применили метод масс-спектрометрии высокого разрешения, чтобы идентифицировать искусственные химические вещества в организме людей.
Затем они сопоставили их с библиотекой химических веществ, используемых в промышленности. К сожалению, далеко не всегда производители раскрывают эту информацию.
55 веществ из 109 впервые обнаружены в организме человека
В то же время информации о сферах применения 37 веществ ученые так и не выяснили.
Нас очень беспокоит, что мы не смогли установить назначение или источники такого большого количества химических веществ,
– заявила Вудраф.
Вероятно, международные организации по охране окружающей среды должны лучше отслеживать составы продовольственных товаров и требовать от химической промышленности стандартизировать данные о химических соединениях и их применении.
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