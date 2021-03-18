Исследуя беременных женщин, американские ученые идентифицировали 109 химических веществ, 55 из которых до сих пор не встречались в организме человека, а 37 и вовсе оказались "загадочными" – их источник и назначение неизвестны.

Как искусственные химические вещества попали в организм

Вещества присутствовали в крови женщин и их новорожденных детей и, скорее всего, попали туда через пищу. Химические вещества, вероятно, находятся в людях уже давно. Ученые из Калифорнийского университета из Сан-Франциско объяснили, что ранее технологии не позволяли их обнаружить.

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Тревожно видеть, что определенные химические вещества передаются от беременных женщин их детям, что означает, что эти вещества могут быть с нами поколениями,

– сказала профессор Трейси Вудраф, руководитель исследования.

Как проводили исследования

Ученые применили метод масс-спектрометрии высокого разрешения, чтобы идентифицировать искусственные химические вещества в организме людей.

Затем они сопоставили их с библиотекой химических веществ, используемых в промышленности. К сожалению, далеко не всегда производители раскрывают эту информацию.

Где "прячутся" эти вещества 109 веществ, которые обнаружили в крови беременных женщин и их детей, присутствуют во многих видах продуктов.

40 применяются как пластификаторы,

28 – в косметике,

25 – в потребительской продукции,

29 – в фармацевтике,

23 – как пестициды,

3 – в огнезащитных составах,

7 входят в кислоту, которую применяют в ковровых покрытиях и обивочных материалха.

55 веществ из 109 впервые обнаружены в организме человека

В то же время информации о сферах применения 37 веществ ученые так и не выяснили.

Нас очень беспокоит, что мы не смогли установить назначение или источники такого большого количества химических веществ,

– заявила Вудраф.

Вероятно, международные организации по охране окружающей среды должны лучше отслеживать составы продовольственных товаров и требовать от химической промышленности стандартизировать данные о химических соединениях и их применении.