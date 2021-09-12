Показатели госпитализации

На Львовщине и на Волыни в последние три дня, 9 – 11 сентября, динамика уровня госпитализации превышала предел для зеленой зоны в 50%.

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Во Львовской области показатель госпитализаций самый худший – 72,3%.

Одесская и Тернопольская области пересекли "пороговое" значение лишь 11 сентября.

На Закарпатье, где 9 сентября фиксировали рост уровня госпитализаций до 60%, ситуация улучшилась.

Внимание! Норма динамики общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным или подозрением на COVID-19 должна составлять не более 50%

Динамика госпитализаций в регионах / Инфографика Минздрава / Для увеличения нажмите на фото

Ситуация с коронавирусом в Украине: коротко о главном

Пока вся территория Украины находится в зеленой зоне.

Со вчерашнего дня подтвердили 2 196 случаев инфицирования коронавирусом, в частности, заболели 236 детей и 35 медработников.

В больницы госпитализировали 1 257 человек с выраженными симптомы COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 22 пациента.

С начала пандемии COVID-19 в Украине официально подтвердили 2 316 619 случаев заболевания.

Подробно Высокие показатели госпитализации и уровень заболеваемости: статистика в регионах