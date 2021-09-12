4 области имеют превышенные показатели зеленой зоны
12 сентября 2021 , 14:06Читати новину українською
Источник:Минздрав
В Волынской, Львовской, Одесской и Тернопольской областях динамика уровня госпитализаций превысила предельный показатель нормы зеленой зоны эпидемиологической опасности. Примечательно, что в двух регионах эта тенденция сохраняется три дня подряд.
Показатели госпитализации
На Львовщине и на Волыни в последние три дня, 9 – 11 сентября, динамика уровня госпитализации превышала предел для зеленой зоны в 50%.
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- Во Львовской области показатель госпитализаций самый худший – 72,3%.
- Одесская и Тернопольская области пересекли "пороговое" значение лишь 11 сентября.
- На Закарпатье, где 9 сентября фиксировали рост уровня госпитализаций до 60%, ситуация улучшилась.
Динамика госпитализаций в регионах / Инфографика Минздрава / Для увеличения нажмите на фото
Ситуация с коронавирусом в Украине: коротко о главном
- Пока вся территория Украины находится в зеленой зоне.
- Со вчерашнего дня подтвердили 2 196 случаев инфицирования коронавирусом, в частности, заболели 236 детей и 35 медработников.
- В больницы госпитализировали 1 257 человек с выраженными симптомы COVID-19. От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 22 пациента.
- С начала пандемии COVID-19 в Украине официально подтвердили 2 316 619 случаев заболевания.
Подробно Высокие показатели госпитализации и уровень заболеваемости: статистика в регионах