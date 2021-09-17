Сколько ковид-коек заняты

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий считает, что нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой.

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Михаил Радуцкий "В целом по стране нагрузка на систему здравоохранения остается контролируемой. Реанимационные койки заняты на 27%, койки с подведенным кислородом – на 22%, аппараты ИВЛ – на 10%".

В то же время по словам Михаила Радуцкого стремительный рост количества больных на протяжении этой недели вызывает беспокойство.

Обратите внимание! 17 сентября в Украине зафиксировано наибольшее количество новых больных COVID-19 за последние четыре месяца.

Динамика распространения COVID-19

Только за эту неделю пациентов с коронавирусом стало вдвое больше: в понедельник – 3,3 тысячи человек, за прошедшие сутки – 6,6 тысячи.

Эксперт отметил, что эпидемиологическая ситуация в сентябре начала стремительно ухудшаться, как собственно и прогнозировали в Минздраве.

4 региона могут перейти в красную зону

Наиболее тревожные показатели в Черновицкой, Волынской, Закарпатской и Тернопольской областях. По словам Михаила Радуцкого, в ближайшее время эти регионы могут из "зеленой" зоны перейти в "красную".

Кроме этого, по данным, приведенным Радуцким, по количеству больных на 100 тысяч населения лидируют Черновицкая и Луганская области.

Наибольшая занятость коек с кислородом в Черновицкой (55%) и Тернопольской (40%) областях.

Михаил Радуцкий "Убежден, что местные власти должны не ждать дальнейшего резкого ухудшения эпидситуации, а оперативно реагировать".

Какие меры предлагает вводить эксперт:

усиливать контроль за основными правилами карантина,

готовиться к открытию дополнительных коек в "ковидных" отделениях.

Также Радуцкий возмутился снижением темпов вакцинации и призвал граждан делать прививки.

Радуцкий рассказал, что в этом году государство уже потратило более 30 миллиардов гривен на борьбу с COVID-19. По его словам, Верховная Рада планирует перераспределить дополнительные поступления в госбюджет в размере 40 миллиардов гривен.

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