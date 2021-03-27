Задержка, откладывание – с латинского это прокрастинация. Это склонность переносить дела на следующий день. Человек, страдающий прокрастинацией, может откладывать важные дела на месяц и даже дольше. Своеобразный механизм защиты, который может свидетельствовать об эмоциональном выгорании или даже депрессии.

Еще в 2007 году профессор Пирс Стил провел свое первое масштабное исследование прокрастинации. Он изучал поведение студентов и обнаружил, что до 95% людей медлят перед выполнением важных задач.

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В то же время лишь 75% искренне называют себя прокрастинаторами, а 50% – прокрастинируют систематически.

Что такое прокрастинация

Прокрастинация – это откладывание на потом, при этом человек испытывает угрызения совести.

Основательница HR studio София Папирник отметила, что прокрастинация – это поиск музы, которая на самом деле не до конца может прийти. В голове может крутиться мысль, что надо работать, а на самом деле человек не доходит до действия. Она чрезмерно думает, на английском это называется overthinking.

Марианна Ткалич, психотерапевт Считаем, что это психологическое состояние человека, которое характеризуется тем, что он или она откладывает какие-то важные дела на потом. В конце концов, доходя до дедлайна такого условного или выставленного реально, испытывает стресс, напряжение, фрустрацию, тревожность. Переживает кучу негативных эмоций. Далее в зависимости от дела либо успешно справляется, но своими этими переживаниями, либо проваливает задание.

Все проблемы, оказывается, кроются в детстве. Как отметила Ткалич, прокрастинация может проявляться в школьные годы, когда дети ленятся делать домашние уроки.

Формально прокрастинаторов делят на 4 главных типа.

Первый тип прокрастинатора: перфекционист

Не чувствует вдохновения на протяжении рабочего процесса.

Страдает перфекционизмом.

Этот тип говорит: "Я хорошо работаю под давлением".

Время идет, вдохновения нет, за полчаса до дедлайна вдруг приходит муза и задача выполняется. Этот тип часто связывают и с перфекционизмом, мол, завышенные стандарты требуют долгой "настройки".



Перфекционисты очень тщательно подходят к заданию / Фото wrike

Решение: переверните сценарий и установите дату начала. Когда вы сосредоточитесь на том, чтобы начать задание, а не на том, когда надеетесь его закончить – вы снимете с себя огромное давление.

Второй тип прокрастинатора: требовательный

Считает себя ленивым, на самом же деле слишком требователен.

Тратит время на внутреннюю ссору с собой вместо выполнения задания.

Этот тип – своеобразный самодепрессор. Он говорит: "Я теперь такой ленивый".

Еще одно слово-маркер: "Соберись!" Эти люди на самом деле не ленивы, просто слишком требовательны к себе. И когда ничего не делают, так сильно себя корят, что время на "внутреннюю ссору" отбирает время на выполнение задания.



Требовательность – не всегда хорошая черта / Фото loyer

Ваш самый большой вызов: сделать перерыв. Мы уже знаем, что вы собираетесь сказать, будто у вас нет времени для отдыха.

Решение: подзарядитесь. Попробуйте прогуляться, чтобы дать себе пространство и начать восстанавливать свою энергию.

Третий тип прокрастинатора: бизнесмен

Набирает слишком много работы.

Не знает, с чего начать.

Этот тип говорит: "Я слишком занят".

Такие люди любят набрать на себя слишком много заданий, а потом не делать ничего. Или же не знать, откуда начать "разгружать" вагон. Это своеобразный признак избегания – набрать еще больше работы, чтобы избегать одной, не слишком интересной.



Бизнесмены создают себе много работы / Фото realybiz

Ваш самый большой вызов: создание хаоса, чтобы избежать того, с чем вам нужно столкнуться прямо сейчас (обычно это не задача).

Решение: проведите самоанализ. Спросите себя: чего на самом деле избегаете?

Четвертый тип прокрастинатора: генератор

Генерирует слишком много идей.

Теряет интерес к своим задумкам.

Этот тип говорит: "У меня отличная задумка".

Генерирует идеи со скоростью света, а через неделю ему становится с ними скучно. Больше такими привлекательными они не кажутся.



​Генераторы идей тоже страдают прокрастинацией / Фото dalee

Решение: превратите это в стик. Буквально. Записывайте новые идеи или проекты на стиках, но не продолжайте их выполнять, пока не закончите то, над чем работаете сейчас.

Другие признаки прокрастинации

Есть и другие признаки того, что вы прокрастинируете.

Откладываете все не просто на "завтра", а на неопределенное время.

Делаете вид, что задачи, которая пока не выполнена, вообще не существует.

Часто опаздываете или выбрасываете работу из головы, а вспоминаете о ней слишком поздно.

Причины возникновения

По словам психотерапевта, все связано со стрессом, эмоциональными переживаниями. Также депрессия, подавленное настроение, отсутствие мотивации приводит к прокрастинации.

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Однако прокрастинация не появляется сама по себе. К ней могут привести несколько факторов:

Ритм современного мира. Низкое поощрение выполнить работу как можно скорее, при осознании понятия дедлайна.

Низкое поощрение выполнить работу как можно скорее, при осознании понятия дедлайна. Требования к многозадачности современного работника.

О других причинах прокрастинации – смотрите в программе.