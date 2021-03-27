Отложу на завтра: 4 типа прокрастинаторов, среди которых вы можете узнать себя
Задержка, откладывание – с латинского это прокрастинация. Это склонность переносить дела на следующий день. Человек, страдающий прокрастинацией, может откладывать важные дела на месяц и даже дольше. Своеобразный механизм защиты, который может свидетельствовать об эмоциональном выгорании или даже депрессии.
Источник:"120/80" на 24 канале
Еще в 2007 году профессор Пирс Стил провел свое первое масштабное исследование прокрастинации. Он изучал поведение студентов и обнаружил, что до 95% людей медлят перед выполнением важных задач.
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В то же время лишь 75% искренне называют себя прокрастинаторами, а 50% – прокрастинируют систематически.
Что такое прокрастинация
Прокрастинация – это откладывание на потом, при этом человек испытывает угрызения совести.
Основательница HR studio София Папирник отметила, что прокрастинация – это поиск музы, которая на самом деле не до конца может прийти. В голове может крутиться мысль, что надо работать, а на самом деле человек не доходит до действия. Она чрезмерно думает, на английском это называется overthinking.
Марианна Ткалич, психотерапевт
Все проблемы, оказывается, кроются в детстве. Как отметила Ткалич, прокрастинация может проявляться в школьные годы, когда дети ленятся делать домашние уроки.
Формально прокрастинаторов делят на 4 главных типа.
Первый тип прокрастинатора: перфекционист
- Не чувствует вдохновения на протяжении рабочего процесса.
- Страдает перфекционизмом.
Этот тип говорит: "Я хорошо работаю под давлением".
Время идет, вдохновения нет, за полчаса до дедлайна вдруг приходит муза и задача выполняется. Этот тип часто связывают и с перфекционизмом, мол, завышенные стандарты требуют долгой "настройки".
Перфекционисты очень тщательно подходят к заданию / Фото wrike
Решение: переверните сценарий и установите дату начала. Когда вы сосредоточитесь на том, чтобы начать задание, а не на том, когда надеетесь его закончить – вы снимете с себя огромное давление.
Второй тип прокрастинатора: требовательный
- Считает себя ленивым, на самом же деле слишком требователен.
- Тратит время на внутреннюю ссору с собой вместо выполнения задания.
Этот тип – своеобразный самодепрессор. Он говорит: "Я теперь такой ленивый".
Еще одно слово-маркер: "Соберись!" Эти люди на самом деле не ленивы, просто слишком требовательны к себе. И когда ничего не делают, так сильно себя корят, что время на "внутреннюю ссору" отбирает время на выполнение задания.
Требовательность – не всегда хорошая черта / Фото loyer
Ваш самый большой вызов: сделать перерыв. Мы уже знаем, что вы собираетесь сказать, будто у вас нет времени для отдыха.
Решение: подзарядитесь. Попробуйте прогуляться, чтобы дать себе пространство и начать восстанавливать свою энергию.
Третий тип прокрастинатора: бизнесмен
- Набирает слишком много работы.
- Не знает, с чего начать.
Этот тип говорит: "Я слишком занят".
Такие люди любят набрать на себя слишком много заданий, а потом не делать ничего. Или же не знать, откуда начать "разгружать" вагон. Это своеобразный признак избегания – набрать еще больше работы, чтобы избегать одной, не слишком интересной.
Бизнесмены создают себе много работы / Фото realybiz
Ваш самый большой вызов: создание хаоса, чтобы избежать того, с чем вам нужно столкнуться прямо сейчас (обычно это не задача).
Решение: проведите самоанализ. Спросите себя: чего на самом деле избегаете?
Четвертый тип прокрастинатора: генератор
- Генерирует слишком много идей.
- Теряет интерес к своим задумкам.
Этот тип говорит: "У меня отличная задумка".
Генерирует идеи со скоростью света, а через неделю ему становится с ними скучно. Больше такими привлекательными они не кажутся.
Генераторы идей тоже страдают прокрастинацией / Фото dalee
Решение: превратите это в стик. Буквально. Записывайте новые идеи или проекты на стиках, но не продолжайте их выполнять, пока не закончите то, над чем работаете сейчас.
Другие признаки прокрастинации
Есть и другие признаки того, что вы прокрастинируете.
- Откладываете все не просто на "завтра", а на неопределенное время.
- Делаете вид, что задачи, которая пока не выполнена, вообще не существует.
- Часто опаздываете или выбрасываете работу из головы, а вспоминаете о ней слишком поздно.
Причины возникновения
По словам психотерапевта, все связано со стрессом, эмоциональными переживаниями. Также депрессия, подавленное настроение, отсутствие мотивации приводит к прокрастинации.
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Однако прокрастинация не появляется сама по себе. К ней могут привести несколько факторов:
- Ритм современного мира. Низкое поощрение выполнить работу как можно скорее, при осознании понятия дедлайна.
- Требования к многозадачности современного работника.
О других причинах прокрастинации – смотрите в программе.
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