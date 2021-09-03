Вместе с тем, часть людей после заболевания не нуждается в лечении, да и постковидный синдром есть далеко не у всех. Однако есть несколько типичных осложнений, которые могут дать о себе знать впоследствии. О них рассказала кандидат медицинских наук Светлана Бычкова.
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1. Проблемы с легкими
Первой после недуга может пострадать дыхательная система. Это может быть заметно по одышке, затрудненному дыханию и кашлю, который долго не проходит. Проблемы могут проявиться после физических нагрузок или от обычной ходьбы по лестнице.
"Даже после перенесенной легкой пневмонии у пациентов сохраняется пневмофиброз, то есть нарушается функция дыхания. Из-за недостаточного поступления кислорода у человека мало кислорода и в крови. В качестве осложнения это встречается чаще всего", – пояснила Бычкова.
Ученые говорят, что легкие после коронавируса в большинстве случаев полностью восстанавливаются. Но по крайней мере год нужно отказаться от вредных привычек.
2. Проблемы с сердечно-сосудистой системой
Сгустки крови, мешающие ее свободному прохождению в артериях, могут возникать в случае тяжелого течения болезни и привести к тромботическим осложнениям. Самые частые осложнения – миокардиты (поражение сердечной мышцы). Они могут развиться через некоторое время после болезни.
Также может начаться аритмия или поражение перикарда – сердечной сумки. Воспаление тканей сердца у пациентов фиксируется и через пол года после выздоровления, даже у тех, кто болел бессимптомно.
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3. Проблемы с желудком
У 20 – 30% пациентов наблюдались желудочно-кишечные расстройства. На желудок также влияет и большое количество лекарств. Могут быть нарушения переваривания пищи, снижение массы тела или боли в животе. Поэтому, врачи советуют после коронавируса сделать УЗИ внутренних органов.
4. Проблемы с центральной нервной системой
Коронавирус действует и на нервную систему. Проблемы могут некоторое время проявляться в:
- нарушениях памяти и речи;
- потерях обоняния или вкуса;
- в спутанности мышления;
- депрессии;
- тревожности;
- панических атаках;
- нарушении сна.
Поэтому, если вы чувствуете, что с вашим самочувствием и организмом что-то изменилось – обязательно проконсультируйтесь с врачом.