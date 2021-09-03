4 типичные осложнения от COVID-19, которые проявляются не сразу

Осложнения после того, как вы переболели коронавирусом, могут проявиться не сразу. Этим и коварен этот недуг.

Вместе с тем, часть людей после заболевания не нуждается в лечении, да и постковидный синдром есть далеко не у всех. Однако есть несколько типичных осложнений, которые могут дать о себе знать впоследствии. О них рассказала кандидат медицинских наук Светлана Бычкова.

Внимание Слишком много госпитализированных: 2 области Украины не соответствуют зеленой зоне карантина

1. Проблемы с легкими

Первой после недуга может пострадать дыхательная система. Это может быть заметно по одышке, затрудненному дыханию и кашлю, который долго не проходит. Проблемы могут проявиться после физических нагрузок или от обычной ходьбы по лестнице.

Для того, чтобы определить степень поражения легких и изменений, нужно пройти обследование.

"Даже после перенесенной легкой пневмонии у пациентов сохраняется пневмофиброз, то есть нарушается функция дыхания. Из-за недостаточного поступления кислорода у человека мало кислорода и в крови. В качестве осложнения это встречается чаще всего", – пояснила Бычкова.

Ученые говорят, что легкие после коронавируса в большинстве случаев полностью восстанавливаются. Но по крайней мере год нужно отказаться от вредных привычек.

2. Проблемы с сердечно-сосудистой системой

Сгустки крови, мешающие ее свободному прохождению в артериях, могут возникать в случае тяжелого течения болезни и привести к тромботическим осложнениям. Самые частые осложнения – миокардиты (поражение сердечной мышцы). Они могут развиться через некоторое время после болезни.

Также может начаться аритмия или поражение перикарда – сердечной сумки. Воспаление тканей сердца у пациентов фиксируется и через пол года после выздоровления, даже у тех, кто болел бессимптомно.

Стоит знать Нужно приготовиться к сложной ситуации, – прогноз ученого НАН Украины относительно COVID-19 осенью

3. Проблемы с желудком

У 20 – 30% пациентов наблюдались желудочно-кишечные расстройства. На желудок также влияет и большое количество лекарств. Могут быть нарушения переваривания пищи, снижение массы тела или боли в животе. Поэтому, врачи советуют после коронавируса сделать УЗИ внутренних органов.

4. Проблемы с центральной нервной системой

Коронавирус действует и на нервную систему. Проблемы могут некоторое время проявляться в:

нарушениях памяти и речи;

потерях обоняния или вкуса;

в спутанности мышления;

депрессии;

тревожности;

панических атаках;

нарушении сна.

Поэтому, если вы чувствуете, что с вашим самочувствием и организмом что-то изменилось – обязательно проконсультируйтесь с врачом.