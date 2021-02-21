До сих пор доподлинно неизвестно, почему некоторые люди переносят коронавирус легко, у других же развиваются сложные осложнения. Вероятно, важную роль все-таки играет иммунный ответ человека.

Значительными факторами также являются и вредные привычки и образ жизни человека. Поэтому, независимо от генетических факторов и условий карантина, вы в силе самостоятельно предотвратить осложнения коронавирусной болезни.

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Курение

Вдыхание табачного дыма повреждает ткани в легких, что в будущем может привести к проблемам с дыханием, к эмфиземе, раку и многим другим заболеваниям.

Обратите внимание! Никотин, который содержится в табаке, негативно влияет на нейротрансмиттеры — биологически активные химические вещества, которые передают электрохимические импульсы от нервных клеток.

Прежде всего никотин влияет на серотонин и дофамин. Именно из-за этого курильщики испытывают перепады настроения, проблемы.

В то же время для COVID-19 характерны проблемами по доставлению кислорода к клеткам, а также коронавирус является респираторным заболеванием, которое прежде всего поражает именно легкие.

Употребление алкоголя

Постоянное употребление алкоголя приводит к повреждениям печени, которая постепенно накапливает вредные токсины и жиры в организме.



Алкоголь разрушает печень / Фото Unsplash

Печень крайне важна для нормальной работы иммунитета, ведь именно этот орган отвечает за взаимодействие лимфоцитов, а также производит белки для синтеза антител. Тех самых, которые очень важны для противостояния вирусам.

Регулярное употребление алкоголя ослабляет иммунитет и подавляет возможности организма в борьбе с болезнями.

Злоупотребление кофеином

Кофеин быстро попадает в кровь и оказывает существенное влияние на организм, повышая кровяное давление и провоцируя возбужденное состояние и бессонницу.

Злоупотребление кофеином может привести к нарушению работы почек и возникновению заболеваний сердца,

– подчеркнули исследователи.

Согласно многочисленным исследованиям, избыток кофеина негативно влияет на работу иммунной системы, снижая ее возможность удалять поврежденные клетки.

Также кофеин приводит к повышению уровня кортизола, который влияет на иммунные реакции.

Стоит помнить! Кофеин содержится не только в кофе. В хорошем черном чае его тоже много. Как и во многих популярных сладких газированных напитках.

Неправильное питание

Сахар, продукты с высокой степенью переработки, консерванты и химические добавки при регулярном употреблении могут сильно навредить организму, приводя к диабету, ожирению, заболеваниям сердечно-сосудистой системы.

Злоупотребление фастфудом может негативно повлиять на здоровье человека / Фото Unspalsh

Согласно многим исследованиям, одним из злейших врагов иммунитета является сахар.

Большие дозы сахара буквально подавляют иммунную систему, открывая ворота для различных вирусов.