4 вредные привычки, которые увеличивают риск осложнений при COVID-19
До сих пор доподлинно неизвестно, почему некоторые люди переносят коронавирус легко, у других же развиваются сложные осложнения. Вероятно, важную роль все-таки играет иммунный ответ человека.
Источник:24 канал
Значительными факторами также являются и вредные привычки и образ жизни человека. Поэтому, независимо от генетических факторов и условий карантина, вы в силе самостоятельно предотвратить осложнения коронавирусной болезни.
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Курение
Вдыхание табачного дыма повреждает ткани в легких, что в будущем может привести к проблемам с дыханием, к эмфиземе, раку и многим другим заболеваниям.
Прежде всего никотин влияет на серотонин и дофамин. Именно из-за этого курильщики испытывают перепады настроения, проблемы.
В то же время для COVID-19 характерны проблемами по доставлению кислорода к клеткам, а также коронавирус является респираторным заболеванием, которое прежде всего поражает именно легкие.
Употребление алкоголя
Постоянное употребление алкоголя приводит к повреждениям печени, которая постепенно накапливает вредные токсины и жиры в организме.
Алкоголь разрушает печень / Фото Unsplash
Печень крайне важна для нормальной работы иммунитета, ведь именно этот орган отвечает за взаимодействие лимфоцитов, а также производит белки для синтеза антител. Тех самых, которые очень важны для противостояния вирусам.
Регулярное употребление алкоголя ослабляет иммунитет и подавляет возможности организма в борьбе с болезнями.
Злоупотребление кофеином
Кофеин быстро попадает в кровь и оказывает существенное влияние на организм, повышая кровяное давление и провоцируя возбужденное состояние и бессонницу.
Злоупотребление кофеином может привести к нарушению работы почек и возникновению заболеваний сердца,
– подчеркнули исследователи.
Согласно многочисленным исследованиям, избыток кофеина негативно влияет на работу иммунной системы, снижая ее возможность удалять поврежденные клетки.
Также кофеин приводит к повышению уровня кортизола, который влияет на иммунные реакции.
Неправильное питание
Сахар, продукты с высокой степенью переработки, консерванты и химические добавки при регулярном употреблении могут сильно навредить организму, приводя к диабету, ожирению, заболеваниям сердечно-сосудистой системы.
Злоупотребление фастфудом может негативно повлиять на здоровье человека / Фото Unspalsh
Согласно многим исследованиям, одним из злейших врагов иммунитета является сахар.
Большие дозы сахара буквально подавляют иммунную систему, открывая ворота для различных вирусов.
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