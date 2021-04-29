Министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла рассказал, что на сегодня импорт кислорода для лечения больных COVID-19 является критическим вопросом.
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По его словам, уже 40 стран мира согласились поделиться с Индией своими кислородными запасами.
Мы говорим о 550 кислородных установок, которые начнут поступать из разных мест по всему миру,
– рассказал он.
Что известно о недостатке кислорода в Индии?
Вследствие быстрого темпа распространения инфекции в Индии, больницы страны переполнены, критически не хватает кислорода. По всей Индии действует около 5 сотен пунктов очистки воздуха и превращения его в медицинский кислород. В больших новых больницах кое-где есть собственные резервуары, но многие штаты очень зависимы от поставок из других регионов. Поскольку осуществляются они медленно, многие пациенты умирают только из-за недостатка кислорода.
Коротко о ситуации с COVID-19 в Индии
- За прошедшие сутки, 28 апреля, в Индии зарегистрировали рекордные 379 154 новых случая заражения коронавирусом. Умерли от осложнений болезни со вчерашнего дня 3 645 пациентов.
- Общее количество больных и умерших в результате COVID-19 в стране составляет 18 376 421 и 204 832 соответственно.
- Ранее в Индии обнаружили новый вариант коронавируса B1617 с двумя мутациями. Он считается заразнее предыдущих штаммов.