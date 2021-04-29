Министр иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла рассказал, что на сегодня импорт кислорода для лечения больных COVID-19 является критическим вопросом.

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По его словам, уже 40 стран мира согласились поделиться с Индией своими кислородными запасами.

Мы говорим о 550 кислородных установок, которые начнут поступать из разных мест по всему миру,

– рассказал он.

Что известно о недостатке кислорода в Индии?

Вследствие быстрого темпа распространения инфекции в Индии, больницы страны переполнены, критически не хватает кислорода. По всей Индии действует около 5 сотен пунктов очистки воздуха и превращения его в медицинский кислород. В больших новых больницах кое-где есть собственные резервуары, но многие штаты очень зависимы от поставок из других регионов. Поскольку осуществляются они медленно, многие пациенты умирают только из-за недостатка кислорода.

Коротко о ситуации с COVID-19 в Индии