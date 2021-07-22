40% украинских пунктов прививки не работают, – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко требует от региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развозку вакцин против коронавируса SARS CoV 2 в пункты прививки, потому что 40% из них сейчас не работают.

По его словам, в Украине начался 5 этап вакцинации от COVID-19, тем самым сделав прививки доступными для всех украинцев в возрасте от 18 лет. В то же время 40% созданных пунктов прививок не работают

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В каких областях открыли меньше всего пунктов прививки

Ляшко рассказал, что по состоянию на 20 июля в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42.

Такая же ситуация и в других областях:

Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок;

в Ивано-Франковской области – 44 из 121;

в Кировоградской области – 46 из 121;

в Хмельницкой-28 из 80;

в Черкасской – 61 из 143;

в Ровненской – 47 из 122;

в Харьковской – 74 из 154;

в Николаевской – 54 из 108;

в Волынской – 43 из 87.

Виктор Ляшко "Люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 доз антиковидных вакцин. Из каких 961 142 доз – это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках”.

Что делать

Он призвал украинцев: если ближайший пункт прививки не работает или им отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин, звонить в местные департаменты здравоохранения или в контакт-центр (0 800 60 20 19).