40% украинских пунктов прививки не работают, – Ляшко
Источник:фейсбук Виктора Ляшко
Министр здравоохранения Виктор Ляшко требует от региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развозку вакцин против коронавируса SARS CoV 2 в пункты прививки, потому что 40% из них сейчас не работают.
По его словам, в Украине начался 5 этап вакцинации от COVID-19, тем самым сделав прививки доступными для всех украинцев в возрасте от 18 лет. В то же время 40% созданных пунктов прививок не работают
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В каких областях открыли меньше всего пунктов прививки
Ляшко рассказал, что по состоянию на 20 июля в Закарпатской области из 213 созданных кабинетов прививок работало только 42.
Такая же ситуация и в других областях:
- Киевской области, где работает 70 из 216 пунктов прививок;
- в Ивано-Франковской области – 44 из 121;
- в Кировоградской области – 46 из 121;
- в Хмельницкой-28 из 80;
- в Черкасской – 61 из 143;
- в Ровненской – 47 из 122;
- в Харьковской – 74 из 154;
- в Николаевской – 54 из 108;
- в Волынской – 43 из 87.
Виктор Ляшко
"Люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 доз антиковидных вакцин. Из каких 961 142 доз – это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет ее легко транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках”.
Что делать
Он призвал украинцев: если ближайший пункт прививки не работает или им отказывают в прививке из-за отсутствия вакцин, звонить в местные департаменты здравоохранения или в контакт-центр (0 800 60 20 19).