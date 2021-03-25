41% украинцев критикуют вакцинацию против коронавируса, – Рейтинг
Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, в которых говорится, что лишь менее 40% украинцев являются лояльными к вакцинации против коронавирусной инфекции.
Источник:Рейтинг
Так, по уровню лояльности к вакцинации от коронавируса аудитория опрошенных разделилась почти поровну.
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Результаты опроса
- 37% лояльны к проведению прививки от COVID-19 (26% – супер лояльны, 11% – лояльны).
- 41% – являются критиками вакцинации (31% – супер критики, 10% – критики).
- 22% – "нейтралы".
Относительно больше критиков прививки среди молодой и средней возрастной категории (18 – 49 лет), среди женщин, жителей Юга и Востока, избирателей партий Шария и Мураева, "Оппозиционной платформы – За жизнь",
– прокомментировали в социологической группе.
Также в результатах опроса говорится, что наиболее лояльны к вакцинации – сторонники Европейской солидарности, партии Гройсмана и Голоса.
Кто чаще всего критикует вакцинацию
Чаще критически относятся к вакцинации те, которые не боятся заболеть коронавирусом, "говорят, что болели COVID-19, но тест не делали, считают, что вакцина это больше о заработке, чем о защите людей и верят, что большинство вакцин опасны".
Что известно об опросе и респондентах
- Аудиторией опроса является население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.
- Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения.
- Выборочная совокупность: 1 500 респондентов.
- Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.
- Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,5%.
- Сроки проведения: 18 – 19 марта 2021 года.
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