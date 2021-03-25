Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты опроса, в которых говорится, что лишь менее 40% украинцев являются лояльными к вакцинации против коронавирусной инфекции.

Так, по уровню лояльности к вакцинации от коронавируса аудитория опрошенных разделилась почти поровну.

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Результаты опроса

37% лояльны к проведению прививки от COVID-19 (26% – супер лояльны, 11% – лояльны).

лояльны к проведению прививки от COVID-19 (26% – супер лояльны, 11% – лояльны). 41% – являются критиками вакцинации (31% – супер критики, 10% – критики).

– являются критиками вакцинации (31% – супер критики, 10% – критики). 22% – "нейтралы".

Относительно больше критиков прививки среди молодой и средней возрастной категории (18 – 49 лет), среди женщин, жителей Юга и Востока, избирателей партий Шария и Мураева, "Оппозиционной платформы – За жизнь",

– прокомментировали в социологической группе.

Также в результатах опроса говорится, что наиболее лояльны к вакцинации – сторонники Европейской солидарности, партии Гройсмана и Голоса.

Кто чаще всего критикует вакцинацию

Чаще критически относятся к вакцинации те, которые не боятся заболеть коронавирусом, "говорят, что болели COVID-19, но тест не делали, считают, что вакцина это больше о заработке, чем о защите людей и верят, что большинство вакцин опасны".

Что известно об опросе и респондентах