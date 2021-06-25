В 2019 году 72-летний Дэйв Смит прошел химиотерапию в рамках лечения от лейкемии и успешно вылечился. В марте 2020 года мужчина заразился коронавирусом, и лечение длилось 290 дней.

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Самый долгий коронавирус

Это заболевание стало рекордным по продолжительности: обычно пациенты излечиваются за две недели. За все время болезни мужчина получил 42 положительных результата теста на коронавирус и семь раз был госпитализирован.

По словам британца, порой он чувствовал себя так плохо, что его жена пять раз бралась за организацию похорон.

В течение десяти месяцев болезни состояние Смита непредсказуемо улучшалось и ухудшалось непредсказуемым образом. Из-за этого мужчина не выходил из собственного дома, а его жена Линда заказывала доставку еды на дом. За время болезни у Смита заметно ухудшился аппетит, и он похудел со 117 до 63 килограммов.

Как происходило лечение

Врачам удалось переломить ситуацию, когда они начали применять терапию антителами. Впоследствии пациент окреп настолько, что смог передвигаться самостоятельно. Через полтора месяца он, наконец, получил первый отрицательный тест.

Мы откупорили бутылку шампанского, которая стояла у нас в шкафу, потому что мы очень редко пьем, и выпили ее вместе с женой. Потом я обзвонил всех со словами: "Я ковид-отрицательный, я ковид-отрицательный!",

– сказал Дэйв.

У Смита, как и у других пациентов с длительным заражением, наблюдался низкий уровень антител. Причиной такого течения является лечение рака крови.

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