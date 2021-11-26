Украина приближается к рекомендованным показателям ВОЗ. Поскольку 42,4% взрослого населения страны получили по меньшей мере 1 дозу препарата.

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Старт вакцинации против COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании в стране провели 23 775 008 прививок и первой, и второй дозой.

За минувшие сутки, 25 ноября, прививки сделали 273 875 человек. 81 516 получили только первую дозу, остальные 192 359 – вторую.

Прививки проводилось 1 036 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 290 пунктах прививки и в 461 центре вакцинации населения.

Подробная статистика

С начала вакцинальной кампании прививку против коронавируса получил 13 164 651 житель Украины. 13 164 649 из них получили первую дозу вакцины, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек.

В Минздраве отмечают: 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты. По меньшей мере "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов. Реальная статистика, вероятно, еще выше.

Какие вакцины выбирали украинцы:

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 4 322 773,
  • Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 526 578,
  • AstraZeneca – 1 574 606,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 232 827.

Как записаться на вакцинацию

  • Через семейного врача,
  • Сервис Helsi,
  • За номером контакт-центра МОЗ 0 800 60 20 19,
  • Прийти и стать в живую очередь

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации на дом по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.

Вакцинироваться – очень просто. Для этого необязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если жеу вас есть семейный врач, то никаких документов с собой брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.