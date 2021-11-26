Украина приближается к рекомендованным показателям ВОЗ. Поскольку 42,4% взрослого населения страны получили по меньшей мере 1 дозу препарата.

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Старт вакцинации против COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. С начала кампании в стране провели 23 775 008 прививок и первой, и второй дозой.

За минувшие сутки, 25 ноября, прививки сделали 273 875 человек. 81 516 получили только первую дозу, остальные 192 359 – вторую.

Прививки проводилось 1 036 мобильными бригадами по иммунизации, в 3 290 пунктах прививки и в 461 центре вакцинации населения.

Подробная статистика

С начала вакцинальной кампании прививку против коронавируса получил 13 164 651 житель Украины. 13 164 649 из них получили первую дозу вакцины, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 610 359 человек.

В Минздраве отмечают: 88,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные и не имели никакой дозы антиковидной вакцины. Известно, что 10% "вакцинированных" купили COVID-сертификаты. По меньшей мере "на руках" есть 800 тысяч фальшивых паспортов. Реальная статистика, вероятно, еще выше.

Какие вакцины выбирали украинцы:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 322 773,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 526 578,

AstraZeneca – 1 574 606,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 232 827.