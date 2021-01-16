46 дней в реанимации, 23 из них – без сознания: история винничанки, выздоровевшей от COVID-19
Выздороветь от коронавируса, который протекает в тяжелой форме, имея серьезное хроническое заболевание – непростой вызов. История винничанки заставляет вспомнить о карантинных требованиях.
61-летняя педагог Нина Лашина из Винницкой области рассказала, как ей удалось преодолеть тяжелую форму коронавирусной болезни. Историю опубликовал "33-й Новости", таких тяжелых пациентов в области было лишь 4, 2 из которых уже, к сожалению, умерли.
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46 дней в реанимации, 23 из которых – без сознания
Женщина болеет сахарным диабетом, коронавирусная же болезнь прогрессировала постепенно: сначала у нее поднялась температура. Семейная врач подтвердила двустороннюю пневмонию и направила пациентку на госпитализацию.
Поднялся сахар до 31,9 и я впала в кому. 23 дня была без сознания, на этом свете меня держали аппараты, к которым была подсоединена. Никто не давал никаких прогнозов,
– рассказала женщина.
По ее словам, сыновья были вынуждены искать дефицитные медикаменты, которые хотя и не были протокольными, но эффективными в борьбе с недугом.
"Кислородная маска вросла в лицо"
На 24-й день женщина пришла в себя, но и дальше нуждалась в кислороде.
Лашина добавила, что за 46 дней лечения маска "вросла" ей в лицо. Смазывала мазями, чтобы размякла кожа, и она могла вытащить остатки маски, которые врезались в переносицу.
За время болезни женщина потеряла 30 килограмм.
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