Выздороветь от коронавируса, который протекает в тяжелой форме, имея серьезное хроническое заболевание – непростой вызов. История винничанки заставляет вспомнить о карантинных требованиях.

61-летняя педагог Нина Лашина из Винницкой области рассказала, как ей удалось преодолеть тяжелую форму коронавирусной болезни. Историю опубликовал "33-й Новости", таких тяжелых пациентов в области было лишь 4, 2 из которых уже, к сожалению, умерли.

К теме Риски смерти вдвое ниже: ДНК-тест выявляет пневмонию у пациентов с коронавирусом

46 дней в реанимации, 23 из которых – без сознания

Женщина болеет сахарным диабетом, коронавирусная же болезнь прогрессировала постепенно: сначала у нее поднялась температура. Семейная врач подтвердила двустороннюю пневмонию и направила пациентку на госпитализацию.

Поднялся сахар до 31,9 и я впала в кому. 23 дня была без сознания, на этом свете меня держали аппараты, к которым была подсоединена. Никто не давал никаких прогнозов,

– рассказала женщина.

По ее словам, сыновья были вынуждены искать дефицитные медикаменты, которые хотя и не были протокольными, но эффективными в борьбе с недугом.

"Кислородная маска вросла в лицо"

На 24-й день женщина пришла в себя, но и дальше нуждалась в кислороде.

Лашина добавила, что за 46 дней лечения маска "вросла" ей в лицо. Смазывала мазями, чтобы размякла кожа, и она могла вытащить остатки маски, которые врезались в переносицу.

За время болезни женщина потеряла 30 килограмм.



Течение заболевания COVID-19 / Инфографика 24 канала