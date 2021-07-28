Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал об изменениях в план вакцинации в Украине.

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Сегодня внесем изменения в национальный план вакцинации. Последние договоренности позволяют говорить, что до конца года Украина получит более 47 миллионов доз вакцин от различных производителей,

– отметил Денис Шмыгаль.

В частности, за средства государственного бюджета до конца года поступит 20 миллионов доз вакцины от Pfizer.

По словам премьер-министра этого количества вакцин будет достаточно, чтобы выполнить задачи по полной вакцинации большинства взрослого населения Украины в 2021 году.

Именно такая первоочередная задача в этом году стоит перед Министерством здравоохранения,

– добавил Шмыгаль.

К слову, в Украине открыто уже почти 2900 мест, где можно сделать прививку от коронавируса.

Главное о вакцинации против COVID-19 в Украине

Стартовала прививочная кампания 24 февраля. По состоянию на 28 июля прививки украинцам проводят такими препаратами:

CoviShield (Oxford/AstraZeneca, которую изготавливают в Индии) – проведено 487 187 прививок;

AstraZeneca (производства Южной Кореи и из Италии) – совместно 366 582 прививок;

CoronaVac (китайская вакцина от SIinovac) – проведено 998 467 прививок;

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 1 206 950 прививок;

Moderna (американская вакцина, которую получили последней) – 205 264 прививок.

Кроме того, в стране вкололи 478 прививок вакциной Janssen производства Johnson & Johnson's, пока вакцинацию этим препаратом не проводят.

К слову, согласно Национальному плану вакцинации от коронавируса, с мая в Украине должны делать минимум по 5,6 млн прививок ежемесячно. Для этого ежедневно нужно вакцинировать примерно 182 тысячи человек.

Пока таких темпов достичь не удалось, но последние недели в Украине количество сделанных прививок возросло.