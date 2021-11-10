48 миллионов прививок до конца 2021 года: насколько реальны планы Минздрава

Министерство здравоохранения планирует сделать в Украине до конца 2021 года 48 миллионов прививок от коронавируса. Для этого нужно делать по крайней мере по 350 тысяч уколов от COVID-19 ежедневно.

Об этом сообщила аналитик информационно-статистической отчетности о ходе вакцинальной кампании против COVID-19 при Минздраве Александра Каркищенко. И отметила, что показатели "достаточно реальны".

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Она подчеркнула, что в целом Украина выполняет свой план по вакцинации на 54%.

Нашей целью является 48 миллионов прививок до конца года. Мы делали максимально 317 тысяч прививок в день, но чтобы достичь цели, нужно в день их делать по 350 тысяч,

– сказала она.

Чтобы это воплотить, сейчас работает более 3 300 пунктов прививок, более 1 300 мобильных бригад и более 400 центров массовой вакцинации.

Где вакцинируют больше и меньше всего

Она отметила, что с начала вакцинальной кампании самый высокий уровень охвата прививками на 100 тысяч населения показывает город Киев. Он превышает средний по Украине (50 792) в 1,6 раза. В столице прививки уже получили 83 692 человека.

Сразу за лидером – Киевская и Полтавская области с показателями 63 254 и 61 756 прививок на 100 тысяч населения соответственно.

Самые низкие уровни охвата сегодня – в Ивано-Франковской, Закарпатской и Волынской (32 573) областях.

Сколько украинцев вакцинировали против коронавируса

По количеству проведенных прививок с начала кампании, в мировом рейтинге Украина занимает 44 место, сказала Каркищенко.

Источник: Минздрав

В Украине продолжают увеличивать темпы вакцинации против коронавируса. Так, за прошедшие сутки по крайней мере одну дозу вакцины получили более 150 тысяч человек.

За минувшие сутки, 9 ноября, в Минздраве отчитались за проведение 267 401 прививки против COVID-19. Так, первую дозу вакцины получили 150 663 человека, вторую дозу – 116 738 человек, поэтому они завершили процесс вакцинации.

С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек, из них получили одну дозу – 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности провели 19,9 миллиона прививок.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявлял, что вакцинированные от коронавируса люди в пять раз реже инфицируются COVID-19 и имеют в 10 раз более низкий риск госпитализации, чем непривитые.

За все время пандемии в Украине подтвердили 3 130 772 случая COVID-19, выздоровели 2 553 842 человека. В то же время, зафиксировали 74 206 летальных исходов.