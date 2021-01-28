5 529 новых больных коронавирусом в Украине: актуальная статистика
По состоянию на 28 января в Украине суточный прирост больных коронавирусом 5 529. Среди новых больных 248 детей и 236 медработников.
Источник: фейсбук Максима Степанова
Как изменилась ситуация за сутки
Больше всего больных зарегистрировали на Львовщине (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.
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- В госпитализации нуждался 1 941 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь, симптомы требовали медицинской помощи.
- Со вчерашнего дня от осложнений болезни умерли 149 пациентов. Выздоровели – 11 946 больных.
Количество больных в регионах за сутки:
- г. Киев – 396 случаев;
- Винницкая область – 255 случаев;
- Волынская область – 159 случаев;
- Днепропетровская область – 296 случаев;
- Донецкая область – 201 случай;
- Житомирская область – 263 случая;
- Закарпатская область – 247 случаев;
- Запорожская область – 249 случаев;
- Ивано-Франковская область – 262 случая;
- Киевская область – 163 случая;
- Кировоградская область – 45 случаев;
- Луганская область – 105 случаев;
- Львовская область – 454 случая;
- Николаевская область – 308 случаев;
- Одесская область – 171 случай;
- Полтавская область – 151 случай;
- Ровненская область – 172 случая;
- Сумская область – 175 случаев;
- Тернопольская область – 213 случаев;
- Харьковская область – 313 случаев;
- Херсонская область – 102 случая;
- Хмельницкая область – 242 случая;
- Черкасская область – 103 случая;
- Черновицкая область – 285 случаев;
- Черниговская область – 199 случаев.
*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.
Статистика COVID-19 в Украине
За все время пандемии в стране заболели 1 206 412 человек, из них по состоянию на 28 января выздоровел 992 031 больной.
К сожалению, от осложненного течения COVID-19 умер 22 351 житель Украины.
План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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