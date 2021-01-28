По состоянию на 28 января в Украине суточный прирост больных коронавирусом 5 529. Среди новых больных 248 детей и 236 медработников.

Источник: фейсбук Максима Степанова

Как изменилась ситуация за сутки

Больше всего больных зарегистрировали на Львовщине (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

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В госпитализации нуждался 1 941 пациент с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь, симптомы требовали медицинской помощи.

с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на болезнь, симптомы требовали медицинской помощи. Со вчерашнего дня от осложнений болезни умерли 149 пациентов. Выздоровели – 11 946 больных.

Ситуация с тестированием: за сутки лаборатории Минздрава осуществили 48 736 тестирований в сутки, в частности методом ПЦР – 28 627, методом ИФА – 20 109.



Всего лаборатории осуществили уже 6 184 320 тестов методом ПЦР.

Количество больных в регионах за сутки:

г. Киев – 396 случаев;

Винницкая область – 255 случаев;

Волынская область – 159 случаев;

Днепропетровская область – 296 случаев;

Донецкая область – 201 случай;

Житомирская область – 263 случая;

Закарпатская область – 247 случаев;

Запорожская область – 249 случаев;

Ивано-Франковская область – 262 случая;

Киевская область – 163 случая;

Кировоградская область – 45 случаев;

Луганская область – 105 случаев;

Львовская область – 454 случая;

Николаевская область – 308 случаев;

Одесская область – 171 случай;

Полтавская область – 151 случай;

Ровненская область – 172 случая;

Сумская область – 175 случаев;

Тернопольская область – 213 случаев;

Харьковская область – 313 случаев;

Херсонская область – 102 случая;

Хмельницкая область – 242 случая;

Черкасская область – 103 случая;

Черновицкая область – 285 случаев;

Черниговская область – 199 случаев.

*В статистике отсутствуют данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя.

Статистика COVID-19 в Украине

За все время пандемии в стране заболели 1 206 412 человек, из них по состоянию на 28 января выздоровел 992 031 больной.

К сожалению, от осложненного течения COVID-19 умер 22 351 житель Украины.

Напомним, что согласно плану правительства, вакцинация против коронавирус стартует в Украине с февраля. Национальный план предусматривает 5 этапов бесплатного вакцинирования. Его общая цель – охват по меньшей мере 50% населения к концу 2022 года.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала