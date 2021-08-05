5 дней в реанимации: во Львове мужчина подхватил опасную инфекцию

Во Львовской области 52-летний мужчина подхватил редкое инфекционное заболевание – лептоспироз. Уже в тяжелом состоянии он попал в реанимацию, где пробыл 5 дней.

У мужчины диагностировали лептоспироз

Как рассказал заведующий реанимационным отделением Львовской инфекционной больницы Виктор Токарев, пациенту 52 года, он с Ходорова. В больницу попал с инфекционно-токсическим шоком: у него упало давление, отсутствовало мочеиспускание, высокая температура, боль в мышцах, интоксикация и т. д.

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Мужчине оказывали помощь сначала в реанимации в течение 5 дней, после стабилизации состояния его перевели на лечение в отделение.

Где заразился человек

Известно, что мужчина нигде не работает, а занимается хозяйством, поэтому, вероятно, лептоспироз "подхватил" дома. Врачам мужчина рассказал, что неоднократно в хозяйственных помещениях видел грызунов – мышей, крыс, а именно они чаще всего являются носителями этого опасного заболевания.

Лептоспироз – лечение Лептоспироз – инфекционное заболевание, вызванное бактерией Leptospira. Заболеть этой болезнью можно во время купания в зараженных водоемах, при контакте с инфицированными животными.

В организм человека бактерия попадает через трещины, порезы, раны на коже или слизистые оболочки. Употребление зараженной пищи также может вызвать заболевание.

Как проявляется лептоспироз

Инкубационный период заболевания от 2 дней до 4 недель после инфицирования.

Симптомы могут быть различной интенсивности от легких (головная боль, лихорадка, боль в мышцах, покраснение глаз, диарея, сыпь) до серьезных (поражение почек, поражения печени, менингит) и даже смерти.

Чтобы избежать инфицирования лептоспирозом врачи советуют при работе с землей надевать перчатки, чаще мыть руки и бороться с грызунами в доме и хозяйстве.