5 фактов о работе почек, которые нужно знать
Почки – важные органы, которые поддерживают здоровье организма. Здоровые почки фильтруют около 200 литров крови в день.
О почках необходимо заботиться. Их можно с легкостью повредить диабетом, неконтролируемым высоким кровяным давлением и даже использованием некоторых безрецептурных лекарств и добавок.
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Почему почки важны
Они фильтруют кровь от отходов жизнедеятельности, поддерживают в организме нужное количество жидкости, выделяют в кровь важные гормоны и помогают вырабатывать красные кровяные тельца и держать артериальное давление под контролем.
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Факторы риска заболевания почек:
- Сахарный диабет;
- Высокое кровяное давление;
- Люди в возрасте от 60 лет и старше;
- Наличие члена семьи с заболеванием почек, диабетом или высоким кровяным давлением;
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Почему любое заболевание почек нужно лечить
Если не лечить болезни почек, они будут развиваться и в дальнейшем. В будущем это может привести к почечной недостаточности, болезням сердца и кровеносных сосудов.
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Людям с факторами риска следует регулярно проходить обследование
Людям, которые входят в группу риска заболевания почек, нужно регулярно обследоваться. Ведь на ранних стадиях заболевания почек у большинства людей нет симптомов.
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Профилактика болезни почек:
Для того, чтобы снизить риск заболевания почек, необходимо:
- Контролировать уровень сахара в крови, артериальное давление и холестерин;
- В случае наличия избыточного веса – похудеть;
- Придерживаться здорового питания;
- Не заниматься самолечением и принимать лекарственные средства исключительно по рекомендациям врачей;
- Регулярно заниматься спортом;
- Воздержаться от употребления алкоголя и курения;
- Избегать приема некоторых безрецептурных лекарств (таких как аспирин или ибупрофен), потому что они "бьют" по почкам.
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