Почки – важные органы, которые поддерживают здоровье организма. Здоровые почки фильтруют около 200 литров крови в день.

О почках необходимо заботиться. Их можно с легкостью повредить диабетом, неконтролируемым высоким кровяным давлением и даже использованием некоторых безрецептурных лекарств и добавок.

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Почему почки важны

Они фильтруют кровь от отходов жизнедеятельности, поддерживают в организме нужное количество жидкости, выделяют в кровь важные гормоны и помогают вырабатывать красные кровяные тельца и держать артериальное давление под контролем.

Факторы риска заболевания почек:

Сахарный диабет;

Высокое кровяное давление;

Люди в возрасте от 60 лет и старше;

Наличие члена семьи с заболеванием почек, диабетом или высоким кровяным давлением;

Почему любое заболевание почек нужно лечить

Если не лечить болезни почек, они будут развиваться и в дальнейшем. В будущем это может привести к почечной недостаточности, болезням сердца и кровеносных сосудов.

Людям с факторами риска следует регулярно проходить обследование

Людям, которые входят в группу риска заболевания почек, нужно регулярно обследоваться. Ведь на ранних стадиях заболевания почек у большинства людей нет симптомов.

Профилактика болезни почек:

Для того, чтобы снизить риск заболевания почек, необходимо: