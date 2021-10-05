Женщина заявила, что после этого ее жизнь кардинально перевернулось. Специальный мозговой имплант для борьбы с депрессией создали исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско.

Важно Почему азиаты счастливее европейцев

Сара все эти годы жила в отчаянии

36-летняя девушка 5 лет подряд жила с непрекращающимся отчаянием. Несколько раз в час она испытывала желание умереть. Она даже не могла сделать выбор по основным вопросам, например, что кушать. Ей ничего не помогало.

В июне 2020 года, ей в черепную коробку вставили имплант, который заблокировал элементы ее мозга, каждый раз, когда начиналась депрессия.

Моя депрессия сдерживалась, и это позволило мне начать перестраивать жизнь, которая стоит того, чтобы жить,

– заявила Сара (ее фамилию не называют).



Американка, которую вылечили от депрессии / Фото Publicnews

Устройство, которое ее спасло, подсоединили к мозгу

Устройство, которое разработали американские ученые, подсоединяется непосредственно к мозгу. Ученые просверлили отверстия в ее черепе и подсоединили к мозгу небольшие провода, с помощью которых устройство посылает в мозг сигналы для стимуляции нервной системы.

Маленькую коробку с батареей и генератором импульсов разместили на кости под волосами.

Сара рассказала, что сразу после операции по вживлению устройства она почувствовала эйфорию. Женщина использует устройство уже год и, по ее словам, оно "загнал депрессию в тупик".

Как стало возможным побороть депрессию с помощью импланта

Исследователь Кэтрин Скангос рассказала, что это стало возможным благодаря тому, что в мозгу Сары обнаружили "цепи депрессии" – они отличаются у каждого человека. Ученые нашли там вентральное полосатое тело.

Справка. Полосатое тело – подкорковое образование переднего мозга и чрезвычайно важный компонент системы вознаграждений, стимуляция которого убрала ощущения, которые вызывает депрессия.

Кроме этого, в миндалевидном теле исследователи обнаружили место, благодаря которому им удалось предсказать, в какой момент симптомы болезни будут проявляться сильнее.

Врач Скангос, которая уже привлекла к терапии двух человек и планирует еще девятерых, добавила, рассматривает влияние импланта на каждого человека в отдельности. Это позволяет понять, изменяется ли биомаркер человека во время лечения.

Интересно! Ранее исследователи из Токийского университета в Японии выяснили, что даже наблюдение за страданиями других может вызвать депрессию. По крайней мере, об этом свидетельствуют эксперименты на грызунах.