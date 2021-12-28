5-летняя девочка не слышала с рождения: в Днепре врачи провели уникальную операцию

В Днепре 5-летней Лизе сделали уникальную операцию. Девочка не слышала с рождения. Теперь ей подарили эту возможность.

Операцию сделали в областной детской больнице. Генеральный директор Алексей Власов отметил, что такую процедуру проводят только в двух медучреждениях Украины – в Киеве и Днепре.

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Родители не сразу поняли, что ребенок не слышит

Мама девочки Ирина Петрова рассказала, то, что ребенок слабо слышащий, они с мужем поняли не сразу.

До года она игрушку слышала, слышала плеск, топот. А после года как-то ребенок же должен на имя откликаться. Я зову, а она не оборачивается, я тогда начала тревогу бить,

– рассказала она.

Уже когда девочке должно было исполниться 2 года, ей одели слуховые аппараты. Тогда же начали заниматься со специалистами.

Должны были установить импланты

Впоследствии маленькой Лизе установили 2 кохлеарных импланта – нейропротеза, которые позволяют слышать и понимать речь. Его стоимость от 22 тысяч евро. Родители установили один за собственные деньги.

Имплант на второе ухо установили 5 дней назад за счет бюджета области. Подсоединят его где-то через месяц, когда заживет послеоперационная область. Тогда же будут вешать внешнюю часть, которая крепится на магните и выглядит как слуховой аппарат. Никаких проблем возникнуть не должно, убеждают врачи.

К счастью, операция прошла успешно. Она длилась 2 часа.

Это достаточно сложная, узкоспециализированная операция, когда мы работаем уже не в области уха, а в области внутреннего уха. Это уже ближе к головному мозгу,

– пояснил Игорь Березнюк, заведующий отоларингическим отделением.

Сейчас Лиза чувствует себя хорошо. Мама девочки отметила, что уже после первой операции заметили положительные изменения в речи дочери.

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За год могут проводить до 30 операций

Генеральный директор областной детской больницы отметил, что за год больница готова проводить до 30 операций по кохлеарной имплантации, чтобы только хватало финансирования.

"Проблема только заключается в том, что это достаточно дорогое оборудование, дорогой сам по себе кохлеарный имплант. И помимо самой операции ребенку требуется реабилитационная терапия. В больнице для этого созданы все условия, у нас есть центр звука, в котором такие дети могут пройти реабилитацию", – отметил Алексей Власов.