Здоровье 24 предлагает подборку из 5 лучших медицинских сериалов. Если вы интересуетесь медициной так же, как мы, хотя бы один из них вас точно заинтересует.

К теме Какие фильмы смотреть в кино летом 2021: 8 самых эффектных лент

1. "Записки юного врача"

Оригинальное название: "A Young Doctor's Notebook & Other Stories".

Рейтинг IMDb: 7,9.

Сюжет переносит нас в 1917 год, в маленький российский поселок, куда приезжает молодой перспективный врач Владимир Бомгард. Он убежден, что просто будет выполнять свою ежедневную работу. Но не тут-то было нашему герою. Здешние жители совсем не доверяют науке и предпочитают лечиться народными методами. Бомгард стремится заслужить доверие своих подопечных, но при этом не хочет переступать через свои принципы, одобряя недейственные методы лечения.



Кадр из сериала "Записки юного врача"

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2. "Больница Никербокер"

Оригинальное название: "The Knick".

Рейтинг IMDb: 8,5.

В основе сюжета – история врача, который жил в Нью-Йорке в начале XX века. Тогда смертность даже от простых на сегодня болезней была очень высокой. Врачам не хватало знаний, оборудования, лекарств.

Однако главного героя сериала Джона Такера это не останавливает. Он – гениальный хирург, придирчивый исследователь и вообще фанат своего дела. Такер применяет прогрессивные для своего времени, иногда рискованные, технологии. Профессионал своего дела, он готов прибегать к экстремальным методам лечения, если на кону – жизнь его пациента. Словом, больнице Никербокер, в которой работает наш герой, скучать не приходится.

Кроме чисто медицинских сложностей сериал раскрывает социальные проблемы того периода, в частности расовое неравенство и борьбу с наркотической зависимостью.



Кадр из сериала "Больница Никербокер"

3. "Анатомия Грей"

Оригинальное название: "Grey's Anatomy".

Рейтинг IMDb: 7,5.

В городской госпиталь Сиэтл-Грейс прибыли молодые интерны. Юная Мередит Грей с детства мечтала пойти по стопам своего отца и стать врачом. Она очень умная, но ее нрав сложно выдержать даже ангелу. Кристина кажется невозмутимым киборгом, но это обманчивое впечатление: в отношениях с кардиобогами девушку буквально разрывает желание стать первой. Изабель самостоятельно оплачивает обучение и ищет подработку. Алекс скрывает свое происхождение. А Джордж вообще не верит в то, что сможет стать врачом.

Чтобы эффективно работать, эти пятеро зеленых и таких разных интернов должны стать одним целым. Они привыкают друг к другу, ссорятся, влюбляются и разделяют трудные моменты. Это настоящая маленькая вселенная в пределах одной клиники.



Кадр из сериала "Анатомия Грей"

4. "Доктор Хаус"

Оригинальное название: "House, M. D".

Рейтинг IMDb: 8,7.

Трудно найти человека, который еще не слышал о "Докторе Хаусе". Кто-то от него фанатеет, кого-то он раздражает, а кто-то принципиально не смотрел этот сериал из-за того, что "его смотрели все". Но мы не могли проигнорировать культовый телепроект и добавили его в наш рейтинг.

Грегори Хаус – гениальный диагност, управляющий в больнице Принстон-Плейнсборо отделением, которое берется за сложных пациентов, которых остальные специалисты объявили безнадежными.

У Хаусса уникальный способ мышления и фантастическая интуиция, но вместе с тем – сложнейший характер. Часто этот гений ведет себя бестактно, жестоко и порой кажется просто извергом. Его уважают и одновременно ненавидят.

Динамичный сюжет пленит зрителя с первой же серии, давая ему возможность почувствовать себя на месте людей, которые спасают тех, кто, казалось бы, обречен на смерть. В команде Хауса работают талантливые врачи, чьи истории также не оставят вас равнодушными.



Кадр из сериала "Доктор Хаус"

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5. "Сирены"

Оригинальное название: "Sirens".

Рейтинг IMDb: 7,8.

Если вы устали от сериала "Клиника", предлагаем отвлечься на новый телепроект, посвященный бешеным будням трех парамедиков. Они ежедневно сталкиваются с людьми, а точнее сказать – с извергами, к которым в нерабочее время и в обычных условиях не приблизились бы ни на шаг.

Но работа есть работа, и ребята садятся в машину скорой помощи и стиснув зубы мчатся спасать жизни подонкам.

Герои ежедневно попадают в нелепые ситуации и с чувством юмора и упорством решают такие задачи, перед которыми бы обычный человек растерялся и спасовал. Итак, курьезов в сериале хватает, но и драматических моментов – в изобилии.



Обложка сериала "Сирены"

Приятного просмотра!