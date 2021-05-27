5 лучших сериалов о медиках, от которых невозможно оторваться

Сериалов о медицинских работников сегодня множество – на любой вкус. Комедийных, драматических, сконцентрированных на профессиональной деятельности врачей или на их личной жизни. Идеально, когда все сливается воедино. Ведь жизнь медика – вовсе не однообразна. Это безумные эмоциональные качели – от счастливых моментов к печальным, от радости победы над болезнью до отчаяния от поражения.

Здоровье 24 предлагает подборку из 5 лучших медицинских сериалов. Если вы интересуетесь медициной так же, как мы, хотя бы один из них вас точно заинтересует.

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1. "Записки юного врача"

Оригинальное название: "A Young Doctor's Notebook & Other Stories".

Рейтинг IMDb: 7,9.

Сюжет переносит нас в 1917 год, в маленький российский поселок, куда приезжает молодой перспективный врач Владимир Бомгард. Он убежден, что просто будет выполнять свою ежедневную работу. Но не тут-то было нашему герою. Здешние жители совсем не доверяют науке и предпочитают лечиться народными методами. Бомгард стремится заслужить доверие своих подопечных, но при этом не хочет переступать через свои принципы, одобряя недейственные методы лечения.



Кадр из сериала "Записки юного врача"

2. "Больница Никербокер"

Оригинальное название: "The Knick".

Рейтинг IMDb: 8,5.

В основе сюжета – история врача, который жил в Нью-Йорке в начале XX века. Тогда смертность даже от простых на сегодня болезней была очень высокой. Врачам не хватало знаний, оборудования, лекарств.

Однако главного героя сериала Джона Такера это не останавливает. Он – гениальный хирург, придирчивый исследователь и вообще фанат своего дела. Такер применяет прогрессивные для своего времени, иногда рискованные, технологии. Профессионал своего дела, он готов прибегать к экстремальным методам лечения, если на кону – жизнь его пациента. Словом, больнице Никербокер, в которой работает наш герой, скучать не приходится.

Кроме чисто медицинских сложностей сериал раскрывает социальные проблемы того периода, в частности расовое неравенство и борьбу с наркотической зависимостью.



Кадр из сериала "Больница Никербокер"

3. "Анатомия Грей"

Оригинальное название: "Grey's Anatomy".

Рейтинг IMDb: 7,5.

В городской госпиталь Сиэтл-Грейс прибыли молодые интерны. Юная Мередит Грей с детства мечтала пойти по стопам своего отца и стать врачом. Она очень умная, но ее нрав сложно выдержать даже ангелу. Кристина кажется невозмутимым киборгом, но это обманчивое впечатление: в отношениях с кардиобогами девушку буквально разрывает желание стать первой. Изабель самостоятельно оплачивает обучение и ищет подработку. Алекс скрывает свое происхождение. А Джордж вообще не верит в то, что сможет стать врачом.

Чтобы эффективно работать, эти пятеро зеленых и таких разных интернов должны стать одним целым. Они привыкают друг к другу, ссорятся, влюбляются и разделяют трудные моменты. Это настоящая маленькая вселенная в пределах одной клиники.



Кадр из сериала "Анатомия Грей"

4. "Доктор Хаус"

Оригинальное название: "House, M. D".

Рейтинг IMDb: 8,7.

Трудно найти человека, который еще не слышал о "Докторе Хаусе". Кто-то от него фанатеет, кого-то он раздражает, а кто-то принципиально не смотрел этот сериал из-за того, что "его смотрели все". Но мы не могли проигнорировать культовый телепроект и добавили его в наш рейтинг.

Грегори Хаус – гениальный диагност, управляющий в больнице Принстон-Плейнсборо отделением, которое берется за сложных пациентов, которых остальные специалисты объявили безнадежными.

У Хаусса уникальный способ мышления и фантастическая интуиция, но вместе с тем – сложнейший характер. Часто этот гений ведет себя бестактно, жестоко и порой кажется просто извергом. Его уважают и одновременно ненавидят.

Динамичный сюжет пленит зрителя с первой же серии, давая ему возможность почувствовать себя на месте людей, которые спасают тех, кто, казалось бы, обречен на смерть. В команде Хауса работают талантливые врачи, чьи истории также не оставят вас равнодушными.



Кадр из сериала "Доктор Хаус"

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5. "Сирены"

Оригинальное название: "Sirens".

Рейтинг IMDb: 7,8.

Если вы устали от сериала "Клиника", предлагаем отвлечься на новый телепроект, посвященный бешеным будням трех парамедиков. Они ежедневно сталкиваются с людьми, а точнее сказать – с извергами, к которым в нерабочее время и в обычных условиях не приблизились бы ни на шаг.

Но работа есть работа, и ребята садятся в машину скорой помощи и стиснув зубы мчатся спасать жизни подонкам.

Герои ежедневно попадают в нелепые ситуации и с чувством юмора и упорством решают такие задачи, перед которыми бы обычный человек растерялся и спасовал. Итак, курьезов в сериале хватает, но и драматических моментов – в изобилии.



Обложка сериала "Сирены"

Приятного просмотра!