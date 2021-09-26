В 5 областях показатели оранжевой зоны: данные Минздрава
Источник:Минздрав
По состоянию на 26 сентября в 5 областях Украины фиксируют показатели оранжевой зоны адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в пределах желтой зоны.
Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. Динамика госпитализации высока в целом по Украине. Однако, худшую динамику фиксируют в пяти областях.
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В шаге от оранжевой зоны:
- Днепропетровская,
- Донецкая,
- Тернопольская,
- Черкасская,
- Кировоградская.
Что предполагает оранжевая зона
Отметим, в оранжевой зоне действуют ограничения желтой, но по своему усмотрению дополнительные ограничения могут вводить местные власти.
Что касается ограничений желтой зоны, то в ней запрещено офлайн-обучение в старших классах, если в школе недостаточно вакцинированных работников.
Также есть ограничения на работу заведений питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров. Они не распространяются, если заведение обслуживает вакцинированных от COVID-19 и само имеет 80% привитых работников.
Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Актуальная статистика COVID-19 в Украине
- По состоянию на 26 сентября суточное количество больных коронавирусом в Украине – 4 647 – это вдвое меньше, чем за сутки в субботу. Однако, показатели госпитализации продолжают расти.
- В больницы госпитализировали 2 325 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на заболевание.
- От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 69 пациентов. В то же время выздоровели 983 человека.
- За все время пандемии в Украине заболели – 2 392 397 человек.
- Жертвами коронавируса стали 55 626 жителей страны.