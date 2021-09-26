В 5 областях показатели оранжевой зоны: данные Минздрава

По состоянию на 26 сентября в 5 областях Украины фиксируют показатели оранжевой зоны адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в пределах желтой зоны.

Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. Динамика госпитализации высока в целом по Украине. Однако, худшую динамику фиксируют в пяти областях.

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В шаге от оранжевой зоны:

Днепропетровская,

Донецкая,

Тернопольская,

Черкасская,

Кировоградская.

Динамика госпитализации пациентов с COVID-19 там выросла до 64,5%, что выше целевого показателя в 50%.

Что предполагает оранжевая зона

Отметим, в оранжевой зоне действуют ограничения желтой, но по своему усмотрению дополнительные ограничения могут вводить местные власти.

Что касается ограничений желтой зоны, то в ней запрещено офлайн-обучение в старших классах, если в школе недостаточно вакцинированных работников.

Также есть ограничения на работу заведений питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров. Они не распространяются, если заведение обслуживает вакцинированных от COVID-19 и само имеет 80% привитых работников.



Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

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