В 5 областях показатели оранжевой зоны: данные Минздрава

26 сентября 2021 , 10:17
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Источник:

Минздрав

По состоянию на 26 сентября в 5 областях Украины фиксируют показатели оранжевой зоны адаптивного карантина. Остальные регионы остаются в пределах желтой зоны.

Министерство здравоохранения обновило показатели эпидемиологической ситуации в регионах Украины. Динамика госпитализации высока в целом по Украине. Однако, худшую динамику фиксируют в пяти областях.

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В шаге от оранжевой зоны:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Тернопольская,
  • Черкасская,
  • Кировоградская.
Динамика госпитализации пациентов с COVID-19 там выросла до 64,5%, что выше целевого показателя в 50%.

Что предполагает оранжевая зона

Отметим, в оранжевой зоне действуют ограничения желтой, но по своему усмотрению дополнительные ограничения могут вводить местные власти.

Что касается ограничений желтой зоны, то в ней запрещено офлайн-обучение в старших классах, если в школе недостаточно вакцинированных работников.

Также есть ограничения на работу заведений питания, кинотеатров, спортзалов и фитнес-центров. Они не распространяются, если заведение обслуживает вакцинированных от COVID-19 и само имеет 80% привитых работников.


Что известно об адаптивном карантине в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

Актуальная статистика COVID-19 в Украине

  • По состоянию на 26 сентября суточное количество больных коронавирусом в Украине – 4 647 – это вдвое меньше, чем за сутки в субботу. Однако, показатели госпитализации продолжают расти.
  • В больницы госпитализировали 2 325 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 или подозрением на заболевание.
  • От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 69 пациентов. В то же время выздоровели 983 человека.
  • За все время пандемии в Украине заболели – 2 392 397 человек.
  • Жертвами коронавируса стали 55 626 жителей страны.
Автор: Анастасія Лукашевська