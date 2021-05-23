Так, в течение минувших суток прививки против коронавируса получили 3 503 украинца. 1 022 из них получили первую дозу вакцины.
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В то же время 2 481 человек получил завершающую, вторую дозу препарата. Прививка выполнялась 89 мобильными бригадами и 144 пунктами прививки.
В 5 областях Украины не провели ни одной прививки. Но стоит отметить, что это данные лишь по первой инъекции. Ведь в течение субботы вдвое больше вакцин было использовано для введения второй дозы.
Вакцинация первой дозой в регионах за минувшие сутки:
- Киев – 234
- Винницкая область – 0
- Волынская область – 10
- Днепропетровская область – 0
- Донецкая область – 40
- Житомирская область – 61
- Закарпатская область – 19
- Запорожская область – 0
- Ивано-Франковская область – 0
- Киевская область – 107
- Кировоградская область – 30
- Луганская область – 20
- Львовская область – 42
- Николаевская область – 49
- Одесская область – 190
- Полтавская область – 14
- Ровненская область – 11
- Сумская область – 18
- Тернопольская область – 54
- Харьковская область – 43
- Херсонская область – 1
- Хмельницкая область – 19
- Черкасская область – 0
- Черновицкая область – 59
- Черниговская область – 1
Общие темпы вакцинации в стране
Зато с начала вакцинальной кампании привили 978 033 человека. Из них 1 дозу получил 978 031 человек. В то же время полностью иммунизированы и получили 2 дозы 74 783 человека.
Всего в стране использовано 1 052 814 доз вакцин.