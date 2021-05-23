В 5 областях Украины за сутки не сделали ни одной COVID-прививки

Темпы вакцинации в Украине на выходных до сих пор очень низкие. За минувшие сутки, 22 мая, прививки против коронавируса получили всего 3,5 тысячи украинцев.

Так, в течение минувших суток прививки против коронавируса получили 3 503 украинца. 1 022 из них получили первую дозу вакцины.

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В то же время 2 481 человек получил завершающую, вторую дозу препарата. Прививка выполнялась 89 мобильными бригадами и 144 пунктами прививки.

В 5 областях Украины не провели ни одной прививки. Но стоит отметить, что это данные лишь по первой инъекции. Ведь в течение субботы вдвое больше вакцин было использовано для введения второй дозы.

Вакцинация первой дозой в регионах за минувшие сутки:

Киев – 234

Винницкая область – 0

Волынская область – 10

Днепропетровская область – 0

Донецкая область – 40

Житомирская область – 61

Закарпатская область – 19

Запорожская область – 0

Ивано-Франковская область – 0

Киевская область – 107

Кировоградская область – 30

Луганская область – 20

Львовская область – 42

Николаевская область – 49

Одесская область – 190

Полтавская область – 14

Ровненская область – 11

Сумская область – 18

Тернопольская область – 54

Харьковская область – 43

Херсонская область – 1

Хмельницкая область – 19

Черкасская область – 0

Черновицкая область – 59

Черниговская область – 1

Общие темпы вакцинации в стране

Зато с начала вакцинальной кампании привили 978 033 человека. Из них 1 дозу получил 978 031 человек. В то же время полностью иммунизированы и получили 2 дозы 74 783 человека.

Всего в стране использовано 1 052 814 доз вакцин.

По состоянию на 22 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 человек.