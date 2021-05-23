В 5 областях Украины за сутки не сделали ни одной COVID-прививки

23 мая 2021 , 09:16
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Источник:

Коронавірус_інфо

Темпы вакцинации в Украине на выходных до сих пор очень низкие. За минувшие сутки, 22 мая, прививки против коронавируса получили всего 3,5 тысячи украинцев.

Так, в течение минувших суток прививки против коронавируса получили 3 503 украинца. 1 022 из них получили первую дозу вакцины.

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В то же время 2 481 человек получил завершающую, вторую дозу препарата. Прививка выполнялась 89 мобильными бригадами и 144 пунктами прививки.

В 5 областях Украины не провели ни одной прививки. Но стоит отметить, что это данные лишь по первой инъекции. Ведь в течение субботы вдвое больше вакцин было использовано для введения второй дозы.

Вакцинация первой дозой в регионах за минувшие сутки:

  • Киев – 234
  • Винницкая область – 0
  • Волынская область – 10
  • Днепропетровская область – 0
  • Донецкая область – 40
  • Житомирская область – 61
  • Закарпатская область – 19
  • Запорожская область – 0
  • Ивано-Франковская область – 0
  • Киевская область – 107
  • Кировоградская область – 30
  • Луганская область – 20
  • Львовская область – 42
  • Николаевская область – 49
  • Одесская область – 190
  • Полтавская область – 14
  • Ровненская область – 11
  • Сумская область – 18
  • Тернопольская область – 54
  • Харьковская область – 43
  • Херсонская область – 1
  • Хмельницкая область – 19
  • Черкасская область – 0
  • Черновицкая область – 59
  • Черниговская область – 1

Общие темпы вакцинации в стране

Зато с начала вакцинальной кампании привили 978 033 человека. Из них 1 дозу получил 978 031 человек. В то же время полностью иммунизированы и получили 2 дозы 74 783 человека.

Всего в стране использовано 1 052 814 доз вакцин.

По состоянию на 22 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 582 285 человек.
Автор: Анастасія Кушпіт