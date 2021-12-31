5 операций, которые вернут молодость: список ведущего пластического хирурга

Старение лица малоприятный процесс, но все же с гаснущей молодостью сталкивается после 40 не только большинство женщин, но и мужчин.

Ученые объясняют, что мы стареем из-за того, что в нашей коже образуются агрессивные формы кислорода – свободные радикалы или оксиданты, которые участвуют во многих жизненных процессах и потихоньку начинают разрушать наши клетки изнутри. Прежде всего это заметно на коже.

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О первых признаках старения и современных методиках пластической хирургии и косметологии, способных повернуть время вспять, Здоровье 24 расспросило известного пластического хирурга, основателя хирургической клиники Александра Бебиха.

Признаки старения кожи

Александр Бебих "Вследствие этих возрастных процессов на лице и шее растягиваются и провисают мышцы, появляются морщины, кожные складки. Старение – очень индивидуальный процесс. У каждого человека оно проходит по-разному, в зависимости от генетики и конституции".

Возрастные изменения на лице происходят постепенно. Врачи рекомендуют начинать бороться с отдельными признаками, чтобы вовремя приостановить эти процессы. На какие симптомы стоит обратить внимание?

"Важный момент – сухость кожи один из самых главных признаков старения кожного покрова. В молодом организме вырабатывается природные компоненты (гиалуроновая кислота, керамиды, липиды), которые удерживают влагу. С возрастом эта выработка замедляется, нарушается водный баланс, что и приводит к сухости кожи. За сухостью последует появление морщин и складок, с которыми уже не так просто справиться", – отметил врач Бебих.

Сегодня существует огромное количество пластических операций и косметологических процедур, которые позволяют долго сохранять молодость лица.

Фейслифтинг

Фейслифтинг или круговая подтяжка лица – это пластическая операция, которая позволяет убрать возрастные изменения. Лицу можно вернуть четкость контуров, убрать двойной подбородок и обвисшие щеки, избавиться от дряблой кожи. Операция проходит под общим наркозом и длится от 2 до 4 часов. Хирург удаляет лишнюю жировую ткань, делая разрезы в малозаметных участках кожи.

Результат операции можно оценить примерно за месяц. После процедуры лицо становится визуально моложе на 5 – 10 лет (антивозрастной эффект сохраняется более 10 лет), исчезает возрастная "усталость", хмурое выражение лица. Фейслифтинг рекомендуется делать людям после сорока, поскольку в младшем возрасте омолодить лицо можно с помощью безоперационных методик,

– рассказал Александр Бебих.

Липосакция подбородка

Пластическая операция по удалению жировых отложений в области шеи и подбородка проводится для того, чтобы сделать более четким контур лица. Некоторые пациенты признавались, что до липосакции старались вообще не смотреть на себя в зеркало.

Александр Бебих "Процедура липосакции длится от 20 до 40 минут и может выполняться как под местной анестезией, так и под общим наркозом. Возможен надрез в ротовой полости. Две недели после операции пациенту нужно спать на высоких подушках и носить повязку. Предварительный результат можно оценить через месяц".

Удаление комков Биша

Комки Биша – это скопление плотной жировой ткани в области щек. Операция по их удалению проводится для того, чтобы сделать овал лица четким, а также подтянуть и омолодить кожу. Этой процедурой уже воспользовалось много мировых звезд: Анджелина Джоли, Натали Портман, Дженнифер Энистон, Виктория Бекхэм.

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"Комки Биша можно удалять пациентам в возрасте от 25 лет. Это быстрый и безболезненный вариант коррекции формы лица. Процедура проводится под местным наркозом и длится примерно 30 минут. После операции будет небольшой отек, который быстро сойдет. Эффект впалых щек появится примерно через две недели", – рассказал Александр Бебих.

Блефаропластика

Блефаропластика выполняет огромный список задач: позволяет изменить форму и разрез глаз, устраняет нависание верхних век и убирает провисание нижних век, избавляет от мешков под глазами, устраняет морщинки и дряблость кожи вокруг глаз.

Александр Бебих "Уже несколько десятилетий блефаропластика остается одной из самых популярных пластических операций. Причем популярна она как у женщин, так и у мужчин, поскольку позволяет избавиться от первых признаков старения. При классической блефаропластике хирург делает надрезы в районе глазных складок и на слизистой оболочке век. Вечером пациент уже может вернуться домой".

Лазерная шлифовка кожи лица

Это аппаратный метод устранения недостатков кожи: рубцов от прыщей и фурункулов, шрамов от ожогов и травм, пигментных пятен и морщин. Существует традиционная лазерная шлифовка: лазер воздействует на всю обрабатываемую область кожи лица. И фракционная, которая основывается на выборочном разрушении старых клеток на отдельных участках. Так называемых фракций.

"Методика лазерной шлифовки основывается на воздействии тепловой энергии на слои кожи. Как результат – происходит испарение клеток дермы и активизируется синтез коллагена. Старые клетки отмирают, а на их месте образуются новые, которые заменяют поврежденные ткани", – говорит Александр Бебих.