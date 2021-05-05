Компания Colgate собрала для вас 5 рекомендаций, какие именно полезные "зубные" привычки стоит выработать для сияющей и здоровой улыбки.

Приучайте ребенка к гигиене полости рта с первого зуба

То, какой будет улыбка вашего малыша в будущем, зависит от многих факторов. Но одним из важнейших является формирование мотивации и устойчивой привычки ухода за полостью рта. Молочные зубы – это определенный фундамент здоровья постоянных зубов. Распространенная ошибка – молочные зубы не требуют особого ухода, так как все равно будут заменены постоянными. Но если за ними не ухаживать, это может привести к развитию разных стоматологических заболеваний, а если этот процесс запустить, то и к необходимости удаления зуба, что, в свою очередь, отразится на прорезывании постоянных зубов и общем состоянии ротовой полости ребенка.

Стоматологи рекомендуют начинать чистить зубы ребенку с момента появления первого зуба используя нежную зубную пасту для детей. Например, новая паста Colgate Нежные фрукты без фторида предназначена именно для детей от 0 до 2 лет. В возрасте 3 лет количество зубов у малыша приближается к 20, и за ними необходимо ухаживать более интенсивно. Рекомендуем использовать зубную пасту с содержанием фторида из линейки детских паст Colgate 3-5 лет с различными вкусами.

С 6 лет происходит смена молочных зубов на постоянные, и в этом возрасте ребенок уже способен самостоятельно чистить зубы без помощи родителей. Идеальный уход обеспечит новая зубная паста Colgate 6-9 со вкусом клубники и мяты.

И, наконец, главное: чтобы ваш ребенок сформировал привычку ухода зубами, он должен видеть, что родители сами следуют этому правилу.

Паста важна, но только ее недостаточно

Для эффективной гигиены полости рта важно подобрать зубную пасту и зубную щетку, которые подойдут именно вам. Пасту старайтесь выбирать с необходимыми активными ингредиентами, без лишних примесей, сахара и глютена, например, такую ​​как новая Colgate 0%. Когда выбираете зубную щетку – не забывайте о том, что ее нужно менять каждые три месяца, а также после перенесенных вирусных заболеваний. Эта рекомендация стоматологов актуальна, как для обычных зубных щеток, так и для насадок на электрические. Не следует пренебрегать и использованием ополаскивателя для полости рта. Для ежедневного использования хорошо подойдет Colgate Plax, широкая линейка вкусов которого поможет найти идеальный именно для вас. Стоит помнить, что оптимальный уход обеспечит комплексный подход, а именно использование дважды в день – зубной пасты, щетки, зубной нити и ополаскивателя.

Здоровые десны – здоровые зубы

Следите за здоровьем своих десен, обращайте внимание на их цвет, чувствительность, наличие даже наименьшей кровоточивости и неприятный запах. Эти симптомы могут указывать на одну из самых распространенных болезней десен - гингивит. Прежде всего следует обратиться к стоматологу для соответствующего лечения. А для эффективной профилактики кровоточивости десен используйте зубную пасту Colgate Total 12 О-Здоровье десен.

Также, стоит помнить, что заболевания десен часто приводят к одной из самых неприятных проблем – повышенной чувствительности зубов (при воспалении десны понемногу опускаются и "обнажают" микроскопические канальцы дентина, которые ведут к нервным окончаниям). Если эта проблема все же постигла вас – вернуть "вкус к жизни" поможет Colgate Sensitive Pro-Relief, благодаря активным компонентам фактически "запечатывает" микроканалы, ведущих к нервным окончаниям.

Будьте осторожны с отбеливанием, и выбирайте для этого неабразивные пасты

Всем нам хочется белую "голливудскую" улыбку, но все отбеливающие пасты одинаково полезны. Прежде всего, процесс отбеливания зубов должно быть безопасным для эмали. Из линейки Colgate рекомендуем попробовать зубную пасту Colgate Safe White, которая, благодаря технологии активной пены, устраняет потемнения без малейших повреждений эмали, и подходит для регулярного использования.

Не ешьте после вечерней чистки зубов

Важно чистить зубы два раза в день, но вечерняя чистка – крайне важна. Дело в том, что ночью, когда мы спим, слюны, которая защищает зубы, в ротовой полости выделяется значительно меньше. В это время наши зубы находятся под безраздельной властью бактерий зубного налета, который накапливается ночью быстрее. И если поесть после чистки зубов вечером, весь смысл процедуры будет потерян – ведь между зубами могут остаться частички пищи, на которых поселятся бактерии, а на эмали останется кислота, которая будет разъедать ее всю ночь. Именно поэтому мы рекомендуем чистить зубы и межзубные промежутки особенно тщательно перед сном.

Colgate напоминает, что для поддержания ротовой полости в отличном состоянии и сохранения яркой улыбки следует чистить зубы два-три минуты, обязательно – ежедневно, дважды в день.