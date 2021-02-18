Киевская школа экономики проанализировала, какая ситуация с COVID-19 в разных регионах Украины. По результатам, наиболее проблемными являются 5 областей: Ивано-Франковская, Черновицкая, Закарпатская, Винницкая и Тернопольская.

Об этом рассказал Юрий Ганиченко, руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики. И подчеркнул, что сейчас не идет речь о росте заболеваемости в любом из других регионов.

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По словам эксперта, с одной стороны, это является хорошей новостью, что можно действовать адаптивно. Поэтому со следующей недели правительство вводит адаптивный карантин, который будет нацелен на сдерживание заболеваемости в тех регионах, где сейчас есть вспышка.

В то же время Юрий Ганиченко отметил, что рост количества больных в 5 проблемных областях перекрывает спад во всех других регионах.

Нужно учитывать количество выписанных пациентов, – Ганиченко

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики отметил, что нужно добавить один показатель к статистическим данным – это выписка.

Надо смотреть на комбинацию показателей госпитализации и выписок. Так как если они оба растут, тогда проблемы нет. Нет роста нагрузки на систему здравоохранения,

– объяснил он.

И добавил, что с этой недели вырос уровень госпитализированных больных по всей стране. Поскольку этот показатель выше, чем количество выписанных пациентов, тогда нагрузка на систему здравоохранения будет расти прямо сейчас.

Справка. За минувшие сутки, 17 февраля, в медицинские учреждения госпитализировали 2 222 украинца. Кроме этого, вырос показатель смертности от коронавируса. 163 украинца не смогли преодолеть недуг.

Юрий Ганиченко отметил, что нужно проанализировать 3 разреза:

текущая ситуация с COVID-19;

угрозы, которые могут возникнуть из-за прихода различных вариантов вируса в Украину;

на каком уровне вакцинация.

Эксперт рассказал, что новые варианты вируса значительно быстрее распространяются. Всего их есть 3: британский, южноафриканский, бразильский.

По его словам, то, что вакцинация не начинается, это плохо. В Украине нет коллективного иммунитета. По оценкам Киевской школы экономики, коронавирусом переболели всего около 20% украинцев.

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