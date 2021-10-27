Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Словацкой академией наук. Респондентов спрашивали о наиболее распространенных теориях заговора о коронавирусе.

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Интересно, что со всеми конспирологическими теориями согласились около 40% людей.

Внимание! Словакия занимает третье место с конца в Евросоюзе по темпам иммунизации после Болгарии и Румынии.

5 самых популярных теорий заговора вокруг COVID-19

Самая популярная теория состоит в том, что государство искусственно завышает количество смертей. С таким мнением согласны 43,3% респондентов.

Чуть меньше людей – 42,4% – считают, что коронавирус был изобретен в лаборатории.

А 39,7% респондентов считают, что пандемия была создана для того, чтобы легче контролировать людей.

Более четверти – 26,1% – считают, что вакцины предназначены для нанесения вреда людям.

Еще 22,5% вообще не верят, что коронавирус существует.

Опрос также показал, что теории заговора более распространены среди мужчин и пожилого населения, проживающего преимущественно в селах.

Вакцинация и теории заговора

Вместе с тем между вакцинацией и верой в теории заговора существует значительная связь:

среди тех, кто не согласен со всеми этими теориями, примерно 81% вакцинированы;

среди согласившихся хотя бы с одной теорией привиты лишь 26,7%;

среди тех, кто со всеми согласен, привиты всего 8,3%.

Карантинные ограничения в Словакии

По состоянию на 27 октября в Словакии коронавирусом заболели 465 027 человек. Умерли 12 957 человек.

Правительство ввело жесткие ограничения относительно коронавируса на фоне всплеска инфекций. Меры включают в себя закрытие гостиниц, баров и ресторанов, людям разрешено покупать еду только в окнах на вынос. Фитнес, оздоровительные и водные центры также были закрыты.