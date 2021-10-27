5 самых распространенных теорий заговора о вакцинации и как они влияют на желание прививаться
Источник:Euractiv
С появлением коронавируса приверженцы теорий заговора получили невероятную возможность продвигать свои идеи в массы. Конспирология о COVID-19 распространяется чуть ли не во всех странах. Популярна она и в Словакии и оказывает значительное влияние на уровень вакцинации в стране.
Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Словацкой академией наук. Респондентов спрашивали о наиболее распространенных теориях заговора о коронавирусе.
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Интересно, что со всеми конспирологическими теориями согласились около 40% людей.Внимание! Словакия занимает третье место с конца в Евросоюзе по темпам иммунизации после Болгарии и Румынии.
5 самых популярных теорий заговора вокруг COVID-19
- Самая популярная теория состоит в том, что государство искусственно завышает количество смертей. С таким мнением согласны 43,3% респондентов.
- Чуть меньше людей – 42,4% – считают, что коронавирус был изобретен в лаборатории.
- А 39,7% респондентов считают, что пандемия была создана для того, чтобы легче контролировать людей.
- Более четверти – 26,1% – считают, что вакцины предназначены для нанесения вреда людям.
- Еще 22,5% вообще не верят, что коронавирус существует.
Опрос также показал, что теории заговора более распространены среди мужчин и пожилого населения, проживающего преимущественно в селах.
Вакцинация и теории заговора
Вместе с тем между вакцинацией и верой в теории заговора существует значительная связь:
- среди тех, кто не согласен со всеми этими теориями, примерно 81% вакцинированы;
- среди согласившихся хотя бы с одной теорией привиты лишь 26,7%;
- среди тех, кто со всеми согласен, привиты всего 8,3%.
Карантинные ограничения в Словакии
По состоянию на 27 октября в Словакии коронавирусом заболели 465 027 человек. Умерли 12 957 человек.
Правительство ввело жесткие ограничения относительно коронавируса на фоне всплеска инфекций. Меры включают в себя закрытие гостиниц, баров и ресторанов, людям разрешено покупать еду только в окнах на вынос. Фитнес, оздоровительные и водные центры также были закрыты.