Секрет первый: Паста – не главное!

Многих этот факт удивит, но для качественной чистки зубов паста не имеет большого значения.

Конечно, когда речь идет о выборе зубной пасты для детей – нужно тщательно изучать ее состав. И если в воде, которой вы чистите зубы, мало фтора – выбирайте пасту с фтором. В остальном, выбор пасты – дело вашего вкуса.

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Гораздо большее значение имеет зубная щетка! Даже если бы украинцы чистили зубы исключительно зубной щеткой и водой – кариесом болели бы гораздо реже.

Секрет второй: Выбираем зубную щетку с помощью стоматолога

Выбрать идеальную зубную щетку поможет стоматолог-гигиенист, который знает все о моделях и новых разработках в области чистки зубов. Также он может показать, как щеткой нужно пользоваться, ведь согласно статистике, 90% украинцев чистят зубы неправильно!

Если же в магазине вам не к кому обратиться за советом – покупайте щетку с прямыми ворсинками одинаковой длины. Ворсинки должны быть мягкими, хотя многие ошибочно полагают, что жесткая щетка чистит лучше. Идеальный вариант – электрическая щетка со сменными насадками, которые нужно менять каждые 3 месяца.

Уже доказано, что электрическая щетка чистит зубы гораздо лучше мануальной.

Ярослав Заблоцкий “Скажу даже так: электрическая зубная щетка любого бренда – лучше, чем щетка мануальная. Я также рекомендую интердентальные щетки для чистки межзубных промежутков ”.

В народе такие щетки еще называют "ершиками". Между зубами скапливается наибольшее количество грязи, а качественно вычистить ее можно только интердентальной щеткой.

Секрет третий: Чистим зубы дважды в день

Украинцы теряют зубы по двум причинам. Первая – кариес, дырки в зубах. Вторая – пародонтит. Это когда зубы здоровы, но десны воспалены. Ни одна из этих проблем не возникнет (даже если у вас есть к ним генетическая предрасположенность), если вы будете регулярно и правильно чистить зубы.

Сколько раз в день это нужно делать? Два-три раза: утром и вечером обязательно. Желательно и после дневного приема пищи. Утром можно чистить зубы как до завтрака, так и после. Для здоровья зубов важна и обязательная профессиональная чистка, которую раз в полгода должен делать стоматолог.

Секрет четвертый: Саундтрек для чистки зубов

Как правильно чистить зубы? К сожалению, в школе этому не учат. Вот и получается, что большинство украинцев чистят зубы не под тем углом, не в том направлении. Переучить их очень сложно. Когда человек берет в руки электрическую зубную щетку – процесс чистки становится более осознанным. Вы начинаете следить за тем, что делаете.

Например, мануальная зубная щетка очень легкая, поэтому вам может показаться, что ее нужно сильно прижимать к зубам. Но делать этого не следует, ведь таким образом вы портите зубы, выпиливая в них настоящие борозды! А вот электрическую щетку никто "вдавливать" в зубы не станет, поскольку она кажется достаточно тяжелой.

Кстати, это факт, доказанный Американской ассоциацией стоматологов! Чистка электрической щеткой отличается от чистки щеткой мануальной. Взрослый человек должен чистить зубы так, чтобы щетка была на 50% на зубе, на 50% – на деснах, и под углом 45%.

Нужно "выметать" грязь из-под десен, чтобы предотвращать пародонтит.

Ярослав Заблоцкий “В идеале процесс чистки зубов должен занимать 2 – 3 минуты. Но для многих 2 минуты со щеткой во рту – это целая вечность. Поэтому я советую включить любимую песню, которая длится примерно 2 минуты, и под нее качественно почистить зубы. Дети тоже могут чистить зубы под любимую песенку”.

Секрет пятый: Бережем зубы смолоду

Забота о здоровье зубов нужна с детства. Для меня непонятно, почему некоторые родители считают, что чистить молочные зубы не нужно: все равно потом вырастут новые!

Но однажды ребенок начинает плакать. У него пропадают сон и аппетит, поднимается температура. Педиатр советует отвести ребенка к стоматологу, и тут начинается самое страшное. Что видит стоматолог? Все зубы малыша черные и в дырках! Лечить такого ребенка очень непросто.

Ярослав Заблоцкий “Мы за год делаем более 300 наркозов детям 2 – 4 лет! Этой ситуации можно было бы избежать, если бы родители сами дважды в день чистили зубы детям, как это делают в Швеции и других высокоразвитых странах”.

До 10 – 12 лет зубы детям должны чистить родители, потому что дети никогда не будут относиться к этой процедуре ответственно.

Конечно, им можно давать зубную щетку и позволять чистить зубы самим. Пусть даже они едят зубную пасту: это нормально. Но доочищать зубы должны родители. А после 12 лет у ребенка уже выработается эта полезная привычка.

Он будет знать, что чистка зубов – это такой же обязательный пункт ежедневного распорядка, как завтрак, умывание и сон. Если бы мы имели культуру чистки зубов – мы бы забыли о зубной боли!