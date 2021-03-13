Представители 5 стран призвали провести саммит, чтобы обсудить распределение вакцины против COVID-19 между государствами Евросоюза. Они направили соответствующее письмо главам Еврокомиссии и Европейского совета.

В частности, речь идет о представителях Австрии, Словении, Чехии, Латвии и Болгарии. Члены этих стран призвали Урсулу фон дер Ляйен и Шарля Мишеля как можно быстрее обсудить вопрос о распределении вакцины среди лидеров европейских государств.

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Представители 5 стран считают, что некоторые фармацевтические компании несправедливо поставляют препарат для прививок.

Если эта система сохранится, то она будет создавать и наращивать огромные диспропорции среди государств-членов до лета,

– говорится в письме.

В обращении также указано, что некоторые страны могут получить коллективный иммунитет за несколько недель, а другие – сильно отстанут. Именно поэтому и важно обсудить равномерное распределение вакцины.

Обратите внимание! Евросоюз будет выдавать людям COVID-паспорта только после прививки вакцинами, которые утверждены регулятором ЕС. Сейчас это 4 препарата.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала